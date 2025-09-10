Apple lanza el iPhone 17 e innova con el modelo ultraligero iPhone Air

Publicado por Alejandro Baños 10 de septiembre, 2025

Apple presentó el iPhone 17 y sus diferentes variantes, incluyendo el novedoso iPhone Air, un modelo ultraligero creado por el gigante tecnológico para revolucionar el mercado e impulsar sus ventas en el sector de la telefonía.

En un evento celebrado en su sede de Cupertino (California), Apple reveló oficialmente el diseño de su nueva línea de telefonía, con el iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air. Las novedades abarcan desde cambios de hardware -cámara, pantalla...- hasta de software -sistema operativo, rendimiento o mayor adaptación a la inteligencia artificial, entre otros-. También trae consigo nuevos accesorios.

"El iPhone 17 es una gran actualización con potentes funciones que hacen que el iPhone sea aún más útil en tu vida diaria. El iPhone 17 es una opción fantástica para los clientes que buscan las últimas funciones y la confianza de saber que su iPhone está diseñado para durar", explicó Kaiann Drance, vicepresidenta de marketing mundial de productos iPhone de Apple, a través de un comunicado.

En cuanto a los precios y la disponibilidad, el iPhone 17 podrá adquirirse desde 799 dólares a partir del 12 de septiembre. Por su parte, el iPhone Pro valdrá, como mínimo, 1.099 dólares y el iPhone 17 Pro Max, 1.199 dólares.

iPhone Air: tan delgado que "tiene que sostenerlo para creer que es real"

La gran novedad de la presentación de Apple fue el iPhone Air. La compañía de Cupertino ha decidido centrar sus esfuerzos en innovar y desarrollar un nuevo celular que sea ligero y ocupe el menor espacio posible -5,6 milímetros de grosor- para aquellos que reclaman tener un dispositivo con estas características.

Desde Apple opinan que, con el iPhone Air, lograrán satisfacer esa demanda, ya que definen a su nuevo dispositivo como un modelo "increíblemente delgado y ligero" que, incluso, habrá quien crea que no lleva nada encima.

"El nuevo iPhone Air es tan potente, pero increíblemente delgado y ligero, que realmente tiene que sostenerlo para creer que es real", dijo John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple. "El iPhone Air es un nuevo miembro de la familia iPhone que ofrece funciones avanzadas; todo en un diseño innovador que te hace sentir como si estuvieras en las manos del futuro". Su precio inicial es de 999 dólares.

AirPods Pro 3 y Apple Watch Series 11

Al margen de la nueva línea de iPhone, Apple también presentó los AirPods Pro 3, con cancelación de ruido mejorada y funciones de traducción en tiempo real, y el Apple Watch Series 11, que incluye conectividad 5G, mayor duración de la batería y funciones de seguimiento de la salud cardíaca, todavía pendiente de aprobación.