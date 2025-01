Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 29 de enero, 2025

Un entrenador de baloncesto de la escuela secundaria Lotus School For Excellence, de Colorado, colgó una bandera palestina el miércoles pasado durante un partido contra el colegio judío Denver Academy of Torah, del mismo estado, y se negó a estrechar la mano de sus colegas rivales una vez después del encuentro, informó el New York Post.

Un grupo de padres que estaban en el juego dijeron que algunos miembros del equipo de baloncesto siguieron el ejemplo de su entrenador y tampoco estrecharon la mano de los estudiantes judíos, ni interactuaron con ellos, señaló el Jerusalem Post.

Fuerte repudio al accionar del entrenador

Brandon Rattiner, director senior del Consejo de Relaciones con la Comunidad Judía de Colorado, dijo que el hecho le generó una profunda decepción.

"Creo que todos en la comunidad judía son muy conscientes de que ha habido una marea creciente de antisemitismo desde el 7 de Octubre", declaró.

“La cuestión clave aquí es cuando el entrenador se niega a interactuar con un entrenador judío y estudiantes judíos simplemente porque son judíos o los responsabiliza personalmente por un conflicto iniciado, no por Israel, por cierto, al otro lado del mundo, a miles y miles de millas de distancia”, afirmó en declaraciones para el New York Post.

“Responsabilizar a los judíos por las acciones estatales de Israel es una forma clásica de antisemitismo”, agregó.

El entrenador fue suspendido



El entrenador del Lotus School For Excellence y uno de sus asistentes, cuyas identidades no se han dado a conocer, fueron suspendidos.

Ermek Bakyt, director de la institución educativa, manifestó: “Como escuela pública concertada, Lotus School for Excellence (LSE) no alienta ni tolera la exhibición de ningún símbolo político o religioso”, indicó el New York Post.

“Como escuela pública comprometida con el respeto, la inclusión y la equidad, Lotus School for Excellence no tolera ninguna forma de antisemitismo o comportamiento que socave nuestros valores”, agregó el director.