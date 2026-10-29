La histórica líder sindical y activista por los derechos civiles Dolores Huerta murió este miércoles 28 de octubre a los 96 años, víctima de cáncer, según confirmó su familia a la agencia AFP. La dirigente falleció rodeada de sus seres queridos en Bakersfield, California.

Nacida en Nuevo México en 1930, Huerta fue una de las principales figuras del movimiento sindical agrícola estadounidense. Junto a César Chávez, fundó en 1962 la organización que posteriormente se convertiría en United Farm Workers (UFW), desde donde impulsó huelgas y negociaciones para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del campo, según recordó Associated Press.

Durante décadas también mantuvo una estrecha relación con el Partido Demócrata y participó en campañas a favor de los derechos de los inmigrantes, el feminismo y el derecho al aborto. En sus últimos años fue una crítica de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Las denuncias contra César Chávez

En marzo de 2026, Huerta reveló que había sufrido abusos sexuales por parte de César Chávez, su histórico compañero sindical, fallecido en 1993.

Según una investigación de The New York Times, la activista denunció que Chávez la agredió sexualmente en dos ocasiones durante la década de 1960, episodios que dieron lugar a dos embarazos.

Las revelaciones formaron parte de una investigación más amplia sobre acusaciones de abusos sexuales contra el dirigente sindical, incluidas denuncias de mujeres que afirmaron haber sido víctimas cuando eran menores de edad.