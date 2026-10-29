El aporte de los peloteros hispanos fue determinante en la histórica conquista de los Cerveceros de Milwaukee, que el miércoles derrotaron 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto juego de la Serie Mundial para asegurar el primer título de Grandes Ligas en los 58 años de historia de la franquicia.

Milwaukee completó una temporada sobresaliente, con 103 victorias en la fase regular y un balance de 11-2 en la postemporada. Durante el camino hacia el campeonato, los Cerveceros eliminaron a los Padres de San Diego, a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes bicampeones, y finalmente a los Rays, representantes de la Liga Americana.

Entre los protagonistas de la conquista destacó el venezolano William Contreras, elegido Jugador Más Valioso (JMV) de la Serie Mundial, quien terminó el Clásico de Otoño con ocho imparables en 21 turnos, promedio de .381, un doble y cuatro carreras impulsadas.

El receptor también tuvo una actuación sobresaliente durante toda la postemporada, con una línea ofensiva de .373/.448/.588, un OPS de 1.036, dos dobles, tres jonrones y nueve carreras impulsadas. Además, atrapó a cuatro corredores que intentaron robar una base durante la Serie Mundial.

Con este reconocimiento, Contreras sumó otro logro a su carrera y consiguió su segundo anillo de campeón, después de haber ganado uno con los Bravos de Atlanta en 2021 como receptor suplente.

Jackson Chourio hizo historia en la postemporada

Otro de los grandes protagonistas fue el venezolano Jackson Chourio, de apenas 22 años, quien dejó registros destacados durante el Clásico de Otoño.

El jardinero bateó para promedio de .458, con 11 imparables en 24 turnos, dos dobles, cuatro carreras anotadas y dos impulsadas. Entre los bateadores con al menos cinco turnos en la Serie Mundial, lideró tanto el promedio de bateo como el porcentaje de embasado, también de .458.

Chourio, además, alcanzó los 32 imparables de por vida en postemporada antes de cumplir los 23 años, con lo que superó el registro del miembro del Salón de la Fama Andruw Jones, quien había conectado 31 antes de esa edad. El venezolano alcanzó la marca en 25 partidos, mientras que Jones necesitó 45 encuentros.

Durante los primeros cuatro partidos de la Serie Mundial contra Tampa Bay, Chourio también igualó a Babe Ruth al conectar 10 imparables.

Uribe y Senzatela respondieron desde el bullpen

La contribución de los peloteros hispanos también fue importante desde el cuerpo de relevistas de Milwaukee, especialmente por las actuaciones del dominicano Abner Uribe y el venezolano Antonio Senzatela.

Uribe lanzó 5,1 entradas sin permitir carreras y concedió apenas dos imparables, con cinco ponches y una base por bolas durante la Serie Mundial. En el conjunto de la postemporada, registró una efectividad de 1.54 en 11,2 entradas de labor.

Por su parte, Senzatela, incorporado a los Cerveceros a mitad de temporada mediante un cambio con los Rockies de Colorado, permitió una carrera inmerecida en 2,1 entradas durante el Clásico de Otoño.

En toda la postemporada, el relevista venezolano acumuló 4,1 entradas con una efectividad de 0.00, aunque permitió dos carreras inmerecidas.