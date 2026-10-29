Los Miami Heat lograron este miércoles su primera victoria de la temporada de la NBA al derrotar 129-117 a los Atlanta Hawks, con una destacada actuación de Giannis Antetokounmpo, quien sumó 24 puntos y 18 rebotes.

El triunfo llegó en el quinto intento del equipo desde el inicio de la campaña y tras la incorporación de la estrella griega, dos veces elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, quien estaba llamado a impulsar a Miami entre los aspirantes de la Conferencia Este.

Antetokounmpo, que había registrado un triple-doble en la derrota ante los Dallas Mavericks dos noches antes, volvió a firmar una actuación destacada. Bam Adebayo también aportó 24 puntos y nueve rebotes, mientras que Andrew Wiggins contribuyó con 18 unidades.

El encuentro dejó además dos hitos individuales. Antetokounmpo alcanzó los 1.000 robos de balón en su carrera profesional y Adebayo se convirtió en el máximo reboteador histórico de los Heat, al superar los 5.791 rebotes que acumuló Udonis Haslem.

Philadelphia remonta ante Indiana

Los Philadelphia 76ers mejoraron su registro a cuatro victorias y una derrota tras imponerse por 114-109 a los Indiana Pacers, en un partido disputado y cambiante.

El equipo de Filadelfia reaccionó después de quedar en desventaja durante un tercer cuarto complicado y consiguió remontar en el tramo final. Tyrese Maxey fue decisivo con 27 puntos, de los cuales 17 llegaron en el último período.

Joel Embiid sumó 21 puntos y 11 rebotes, mientras que Jaylen Brown aportó 20 puntos. LeBron James terminó con 13 unidades y 10 asistencias.

Los Pacers afrontaron el encuentro después de anunciar que su estrella Tyrese Haliburton estará fuera aproximadamente dos semanas debido a una lesión en los isquiotibiales.

Dallas acaba con el invicto de Oklahoma City

Los Oklahoma City Thunder sufrieron su primera derrota de la temporada al caer por 120-96 ante los Dallas Mavericks.

El resultado impidió que Oklahoma City se convirtiera en el único equipo en la historia de la NBA en comenzar tres temporadas consecutivas con cinco victorias sin derrotas.

Cooper Flagg lideró a Dallas con 26 puntos y ocho asistencias, en una actuación que permitió a los Mavericks imponerse con claridad.

Dybantsa debuta en la NBA

AJ Dybantsa, elegido con el número uno del último draft de la NBA, disputó sus primeros minutos como profesional en la derrota de los Washington Wizards por 121-111 ante los Cleveland Cavaliers.

El jugador de 19 años se había perdido los primeros cuatro partidos de Washington debido a un esguince de tobillo, pero fue titular en su debut y anotó 19 puntos.

Cleveland aseguró la victoria en el último cuarto, con Donovan Mitchell como uno de sus principales referentes, al terminar con 19 puntos y siete asistencias.