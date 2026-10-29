Un tribunal de apelación de Texas falla a favor de Abbott en el caso de las comunicaciones con Musk solicitadas por su rival demócrata

(The Center Square) - El tribunal de apelación de mayor rango de Texas se ha pronunciado a favor del gobernador republicano Greg Abbott en una demanda interpuesta por su rival demócrata sobre el acceso a los registros públicos, a pocos días de las elecciones del 3 de noviembre.

La congresista estatal Gina Hinojosa demandó al gobernador a principios de este mes, solicitando que un tribunal de distrito del condado de Travis le obligue a facilitar los detalles de una solicitud de información pública que ella presentó a finales de septiembre. Según el Código de Gobierno de Texas, un organismo público está obligado a facilitar información a un miembro de la Asamblea Legislativa estatal, incluida la información confidencial, si en la solicitud de información pública se indica que dicha información es necesaria con fines legislativos. La Asamblea Legislativa no se reunirá hasta el próximo mes de enero.

Hinojosa pretendía acceder a las comunicaciones intercambiadas entre el gobernador y el multimillonario Elon Musk, quien ha donado millones de dólares a campañas republicanas en Texas. Musk figura como el principal donante de la campaña de Abbott, con aportaciones que ascienden a un total de 5,5 millones de dólares, según transparencyusa.org.

Las comunicaciones "inciden directamente en numerosas cuestiones que son competencia de la Asamblea Legislativa, entre ellas los incentivos estatales, las subvenciones estatales, el despliegue de la banda ancha, el acceso a la sanidad pública, el impacto medioambiental, la inteligencia artificial y el desarrollo de centros de datos", sostiene la demanda.

Durante el periodo de confinamiento por la COVID-19, Musk trasladó gran parte de sus operaciones empresariales de California a Texas. Desde entonces, el "trillonario" las ha ampliado y ha establecido sedes en Texas, entre las que se incluyen las de SpaceX, Starlink, Tesla, X, The Boring Company, Neuralink y xAI.

Hinojosa sostiene que Musk y sus empresas están recibiendo favores políticos a cambio de donaciones para la campaña. Su campaña ha ha alegado en gran medida que Abbott "cumple los deseos de sus donantes multimillonarios mientras deja a los tejanos a su suerte".

El multimillonario gobernador de Illinois, JB Pritzker donó 1,2 millones de dólares a la campaña de Hinojosa, lo que convierte al gobernador demócrata en el mayor donante.

La campaña de Abbott ha dado prioridad a reunirse con los tejanos de a pie, incluso en sus propios hogares por todo el estado. Su programa electoral incluye planes para reducir los costes de la energía y la vivienda, la creación y expansión continuadas de empleo y la reducción de los costes para los estudiantes, según informa The Center Square informó. El estado también ha adjudicado contratos y subvenciones a diversas empresas valoradas en miles de millones y billones de dólares para que amplíen sus operaciones en Texas, según informó.

En respuesta a la solicitud de información pública, la oficina del gobernador facilitó 1.374 páginas, la mayoría de las cuales estaban censuradas, según la demanda de Hinojosa. A continuación, solicitó los documentos sin censurar, que la oficina del gobernador no le facilitó. Presentó una demanda para obtener acceso a ellos, alegando que Abbott "se niega a cumplir con su clara obligación legal" y está "incumple la ley" al no facilitarlos, según alega su demanda alega.

La juez de distrito Catherine Mauzy falló a su favor y ordenó a la oficina del gobernador que facilitara los documentos sin censurar, afirmando que que Hinojosa "tiene el derecho legal inmediato a acceder a los documentos solicitados".

Mauzy no se recusó del caso tras haber donado 500 dólares a la campaña de Hinojosa en junio, según informó por primera vez Bloomberg News . En 2016, aportó más de 700 dólares a la primera campaña de Hinojosa para la Cámara de Representantes de Texas, según informó Bloomberg, citando registros de financiación de campaña.

Según las Reglamento de Procedimiento Civil de Texas, los jueces deben recusarse de cualquier procedimiento en el que su "imparcialidad pueda ser razonablemente puesta en duda". Y el Código de Conducta Judicial de Texas establece que los jueces "deben actuar en todo momento de manera que se fomente la confianza pública en la integridad y la imparcialidad del poder judicial" y no "promover sus intereses privados", entre otras prohibiciones.

Mauzy, que se presenta a la reelección, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Tras su fallo, la oficina de la gobernadora presentó una solicitud de intervención ante el Tribunal de Apelación n.º 15, que accedió a ella. Este dictó una suspensión de la sentencia del tribunal inferior y concedió a Hinojosa dos semanas para responder al recurso de apelación interlocutorio de Abbott.

El nuevo tribunal de apelación conoce de los asuntos relacionados con el Gobierno estatal. Sus tres jueces fundadores se presentan a la reelección, según informa The Center Square .

La campaña de Abbott ha argumentado que Hinojosa podría haber solicitado los documentos hace más de un año, cuando la Asamblea Legislativa estaba en sesión, pero decidió hacerlo aproximadamente un mes antes de la jornada electoral y presentó una demanda cuando ya se estaba llevando a cabo la votación anticipada.

"El intento desesperado de Hinojosa de utilizar su cargo oficial para beneficiar su propia campaña no es más que la punta del iceberg. Está conspirando con el juez sin escrúpulos que falló a su favor", ", afirmó su campaña.

El mismo día en que se dictó la sentencia del tribunal de apelación, Hinojosa declaró en una publicación en redes sociales: "Elon Musk acaba de dar a Greg Abbott 5 millones de dólares. Parece que los correos electrónicos de Elon que Abbott ha estado ocultando deben de ser más comprometedores de lo que pensábamos".

Tras la sentencia, el secretario de prensa de Abbott, Andrew Mahaleris, emitió un comunicado en el que afirmaba: "Se trataba de una demanda ficticia en un tribunal de distrito amañado. El juez de primera instancia se negó a cumplir la ley y dio luz verde sin más a una investigación ilegal en la Oficina del Gobernador. El tribunal de apelación ha puesto fin, acertadamente, a este abuso de proceso".

A lo largo del proceso judicial, Mahaleris comentó en las redes sociales que Hinojosa estaba "abusando de su cargo oficial como legisladora saliente con fines políticos".

La votación anticipada continúa hasta el viernes. Abbott cuenta con una ligera ventaja en una contienda que, según algunas encuestas, está estadísticamente empatada, según ha informado The Center Square .

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