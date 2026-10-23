Miles de venezolanos salen a las calles para exigir elecciones, libertad para los presos políticos y el regreso de María Corina Machado: el régimen de Delcy Rodríguez responde con siete detenidos

Miles de venezolanos marcharon este jueves en Caracas y en varias de las principales ciudades del país para reclamar un calendario electoral, la liberación de todos los presos políticos y el regreso de la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado. Fue la primera protesta opositora de alcance nacional en casi dos años, nueve meses después de la captura del exdictador Nicolás Maduro, quien enfrenta un juicio por narcotráfico en Nueva York junto a su esposa Cilia Flores.

La convocatoria partió de Vente Venezuela, el partido de Machado, y sumó a dirigentes de distintas facciones de la Plataforma Unitaria Democrática y a activistas de derechos humanos. Además de Caracas, hubo concentraciones en Valencia, Maracay, San Cristóbal y Maracaibo, todas ciudades clave de Venezuela. En la capital, la marcha avanzó desde el oeste de la ciudad al grito de “Elecciones ya”, con banderas venezolanas y también estadounidenses entre la multitud.

Si bien las movilizaciones fueron pacíficas y transcurrieron sin incidentes, la jornada terminó con detenidos. Según denuncias de la oposición y de periodistas venezolanos, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) se llevó a siete personas que participaban en las protestas, entre ellas Rony Suárez, Yanail Castro, Daniel Colmenares, Andruws Pineda, Ramón “Alirito” Brizuela y Ronaike Suárez. La identidad de la séptima aún no se ha confirmado. En Valencia, un piquete policial impidió que los manifestantes llegaran a la sede del Consejo Nacional Electoral.

El régimen chavista, liderado por Delcy Rodríguez, respondió son su propia protesta y en la televisión estatal. El Partido Socialista Unido de Venezuela organizó una marcha en el centro de Caracas, formalmente para conmemorar, según anunciaron, el mes de concienciación sobre el cáncer de mama, con la participación del ministro de Interior, Diosdado Cabello, un hombre acusado en EEUU por narcoterrorismo y cuya cabeza tiene una recompensa de $25.000.000. La coincidencia obligó a los opositores a mover su concentración por temor a represalias.

A pesar de intentar mostrarse en los últimos meses como una figura de unidad, Delcy Rodríguez arremetió públicamente contra quienes protestaban: “Todavía hay grupos muy, pero muy, muy pequeños, que se resisten y creen que pretendiendo incendiar el país y trancando calles es la vía para que Venezuela salga adelante”.

Mientras eso ocurría, la diputada Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, llegaba al Palacio de Miraflores para reunirse con Rodríguez. Esas conversaciones, respaldadas por Washington, ya suman tres rondas y buscan reestructurar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, pero todavía no han producido un calendario electoral claro ni tampoco ha avanzado con la liberación de todos los presos políticos. Ni Machado ni Edmundo González Urrutia, presidente electo en las últimas elecciones que el chavismo robó, participan en ellas.

El Departamento de Estado, por su parte, celebró en un comunicado la última ronda de negociaciones como un paso para ampliar las libertades políticas en el país. Algunos criticaron que el comunicado se lanzó justo cuando se reportaron nuevos detenidos en el país.

Esa distancia entre los anuncios y los hechos es la que empieza a pesar en la calle. Tanto Trump como Rodríguez han asegurado que habrá elecciones, pero ninguno ha puesto fecha. Machado sostiene que deben celebrarse antes de julio de 2027, y muchos manifestantes temen que el proceso se estire hasta 2028.

“Queremos elecciones presidenciales ya, que se haga un cronograma ya. No vamos a esperar hasta 2028”, dijo María Débora Marín, comerciante de 57 años, en Valencia.

La captura de Maduro, el 3 de enero, despertó una enorme expectativa entre los venezolanos hacia Washington. Casi diez meses después, el ánimo es otro. Siguen los presos políticos, la represión y una transición que avanza despacio, mientras los acuerdos petroleros y comerciales con el régimen se cierran a un ritmo mucho mayor.

“Estados Unidos sacó un gran problema, que fue Maduro, pero falta el resto”, resumió en Maracay Rayeska Puesme, una joven de 18 años que contempla emigrar.

Machado, por su parte, sigue fuera del país desde diciembre. Su equipo asegura que ha intentado volver en varias ocasiones sin éxito, y Vente Venezuela exige que pueda hacerlo sin la inhabilitación política que le impidió competir en las presidenciales de 2024. La líder opositora ha prometido que regresará antes de lo que muchos imaginan.