El mundo al revés: el comentarista y negacionista del Holocausto Nick Fuentes acusa a Tucker Carlson de ser un “verdadero odiador de judíos” y pide a Vance que lo condene

La pelea pública entre el comentarista ultra Nick Fuentes y el expresentador de Fox News Tucker Carlson ha puesto sobre la mesa una pregunta que el Partido Republicano llevaba tiempo esquivando: ¿hasta dónde está dispuesta la derecha estadounidense a tolerar el antisemitismo dentro de sus propias filas?

El vídeo y su contexto

Según reveló The Jerusalem Post, en un fragmento de aproximadamente un minuto difundido el 20 de octubre de 2026 por la cuenta de X @ImperiumFirst, Fuentes acusó a Carlson de antisemitismo rabioso y lo describió como alguien que padece lo que llamó "síndrome de derangement antisionista". Según el comentarista, Carlson estaría "completamente obsesionado" con Israel y "es lo único de lo que puede hablar". Fuentes lo calificó directamente de “verdadero odiador de judíos”.

En el mismo clip, Fuentes aseguró que había intentado apartarlo de esa hostilidad durante una visita a Maine. Apeló a su cristianismo compartido como base para esa intervención, pero afirmó que el esfuerzo había fracasado. Acto seguido, pidió al vicepresidente JD Vance que condenara lo que denominó el "odio nocivo" de Carlson.

The Jerusalem Post señala que no se puede confirmar con total seguridad si las declaraciones de Fuentes fueron sinceras o sarcásticas, ni la fecha exacta de grabación

El precedente de la entrevista

En octubre de 2025, Tucker Carlson invitó a Nick Fuentes a su podcast. Durante la entrevista, Fuentes defendió tesis abiertamente antisemitas. El comentarista argumentó que la identidad judía era inseparable de las posiciones políticas de los conservadores proisraelíes a los que criticaba, y planteó acusaciones sobre la "lealtad" y la "influencia" judía en Estados Unidos.

Sin embargo, coincidió con Fuentes en la crítica a la relación de Estados Unidos con Israel. También atacó con dureza a los cristianos sionistas. En el mismo programa afirmó: "Los cristianos sionistas… los detesto más que a nadie, porque es una herejía cristiana y me ofende como cristiano". Calificó esa posición de "virus cerebral" y nombró, entre otros, a Mike Huckabee, Ted Cruz y John Bolton.

Esa entrevista generó una fuerte controversia dentro del movimiento conservador por la decisión de Carlson de dar plataforma a una figura conocida por su negacionismo del Holocausto y sus elogios a Hitler. Posteriormente, la relación entre ambos se deterioró de forma pública. Fuentes acusó a Carlson de deshonestidad y criticó sus intervenciones en las que defendía los derechos individuales en lugar de una política de identidad blanca.

La prueba para Vance

El caso pone a prueba la posición del vicepresidente JD Vance, que ha tratado de mantener distancia de Fuentes sin romper del todo con Carlson, a quien sigue considerando amigo. En septiembre, ante la Republican Jewish Coalition en Las Vegas, Vance condenó el antisemitismo y lo calificó de "corrosivo para el alma". También rechazó expresamente a Fuentes. No obstante, se abstuvo de criticar directamente a Carlson por haberle dado plataforma.

Según informó Politico, el exsenador Norm Coleman (R-Minn.), presidente de la junta del Republican Jewish Coalition (RJC), cuestionó a Vance sobre varios nombres: "Algunos nombres: Tucker Carlson, Megyn Kelly, Joe Rogan, Nick Fuentes. Han dado plataforma a antisemitas. ¿Dónde traza la línea en cuanto a las plataformas en las que aparece?"

"Reconozco que mucha gente en esta sala puede estar en desacuerdo con cosas que han dicho Tucker Carlson, Megyn Kelly o Joe Rogan", respondió Vance, antes de pasar a hablar de Rogan y Fuentes, afirmando que son "dos categorías de personas muy, muy distintas" y sugiriendo que con gente como Rogan hay que dialogar y razonar, incluso cuando existan desacuerdos.