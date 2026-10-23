“El régimen iraní está en modo suicida y dispuesto a hundir a Occidente”: Joseph Hage advierte que Irán busca desestabilizar a EEUU y expandir la revolución islámica

El analista político especializado en Medio Oriente y terrorismo Joseph Hage advirtió en el noticiero de Voz News que Irán busca desestabilizar a las sociedades occidentales y extender su influencia islamista, mientras defendió la capacidad del presidente Donald Trump para ordenar nuevas operaciones militares independientemente de los resultados de las elecciones de medio mandato. Durante una entrevista con la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor, Hage también respaldó las advertencias del senador republicano Ted Cruz sobre el candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, y sus presuntos vínculos con la Hermandad Musulmana.

Al analizar los informes sobre una posible ofensiva estadounidense e israelí de tres días contra instalaciones nucleares, energéticas y militares iraníes, Hage sostuvo que destruir el programa nuclear de Teherán requeriría también neutralizar a la Guardia Revolucionaria. "Esta gente no se va a rendir, están viviendo un modo suicida ahora, están dispuestos a hundir el Medio Oriente con ellos", afirmó. Según el analista, el régimen de Irán también buscaría elevar los precios internacionales del petróleo para agravar el descontento en Occidente. "Ellos saben que por la fuerza no pueden ganarle ni a Europa ni a Estados Unidos, entonces van a ganarle en desestabilizar a las sociedades occidentales", explicó, al mencionar además las sospechas de una posible intervención rusa.

Sobre el momento de una eventual ofensiva, Hage señaló que Trump conserva amplias facultades para tomar decisiones de política exterior, incluso si los republicanos pierden el control del Congreso. "El Ejecutivo tiene casi todo el poder de la política exterior", aseguró. No obstante, consideró que el posible impacto de una operación militar sobre los precios energéticos podría explicar la cautela de la Casa Blanca. Un ataque contra las instalaciones iraníes, advirtió, "podría aumentar mucho el precio del petróleo por una etapa".

Hage también acusó al régimen iraní de destinar recursos petroleros a expandir su revolución islámica en lugar de reconstruir el país. Afirmó que la Hermandad Musulmana constituye un aliado de esa agenda en Estados Unidos y sostuvo que la organización tiene una estrategia de largo plazo para ganar influencia política, desde los gobiernos locales hasta el Congreso y el Senado.

Al abordar las controversias sobre El-Sayed, quien niega las acusaciones sobre sus vínculos con la Hermandad Musulmana, Hage respaldó las preocupaciones de Cruz sobre las posibles implicaciones para la seguridad nacional. Invitó a los ciudadanos a consultar el manifiesto de la organización de 1991 en la Biblioteca del Congreso y afirmó que sus objetivos coincidirían con las acciones que atribuye al candidato. También denunció supuestas restricciones a celebraciones religiosas y símbolos comunitarios en ciudades de Michigan. Hage concluyó que, a su juicio, el discurso del candidato sobre "Medicare para todos" e igualdad desvía la atención de sus presuntos objetivos políticos.

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