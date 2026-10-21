La DEA advierte a los carteles y organizaciones criminales de que su labor no entiende de fronteras

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, advirtió a los carteles y organizaciones criminales de México, Colombia y Centroamérica con que su labor no entiende de fronteras y que buscarán y capturarán a todos los delincuentes allá donde estén.

"Ya sea que estén en Colombia, en México o en Centroamérica, la DEA los va a capturar", dijo Cole durante una comparecencia.

"Estamos aquí para proteger a nuestros ciudadanos bajo el Estado de derecho que ha sido establecido en nuestra Constitución y no titubearemos", añadió.

Durante su intervención, el jefe de la DEA recordó al agente Enrique Kiki Camarena, quien fue asesinado en México en 1985. Cole atribuyó el asesinato a la corrupción de las autoridades mexicanas.

"También les pediría que apoyen la Semana del Listón Rojo, que honra a Kiki Camarena, un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México, bajo la corrupción de las autoridades mexicanas a principios de los 80.

Las declaraciones de Cole se producen días después de que el presidente Donald Trump comentase que recordó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, su creencia de que los carteles controlan México, además de volver a insinuar que Estados Unidos podría llevar a cabo una operación militar terrestre contra las organizaciones criminales en el país vecino.