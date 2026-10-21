Un juez ordena a Meta pagar $25.000 millones a Nuevo México en el caso de Cambridge Analytica

Un juez de Nuevo México ordenó este miércoles a Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, pagar 25.000 millones de dólares al estado por engañar a los usuarios sobre la privacidad de sus datos personales y las políticas de seguridad de sus plataformas.

La decisión se produce después de que un jurado determinara que la compañía incurrió en más de 43 millones de violaciones de las leyes estatales de protección al consumidor, según informó la AFP.

El caso está relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica, una consultora política británica vinculada a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, que obtuvo sin autorización información personal de hasta 87 millones de usuarios de Facebook para utilizarla con fines de propaganda política.

La investigación también cuestionó las declaraciones de Meta sobre quién podía acceder a los datos de sus usuarios y cómo la compañía combatía la desinformación y los discursos de odio.

El juez Francis Mathew consideró inicialmente una sanción superior a los 219.000 millones de dólares, pero finalmente la redujo a 25.000 millones, informaron otros medios.

El fallo representa un nuevo revés judicial para el gigante tecnológico de Mark Zuckerberg. Hace apenas unos meses, Meta alcanzó un acuerdo de 18.000 millones de dólares con otros 48 estados para resolver demandas relacionadas con la seguridad de los menores en sus plataformas, un proceso diferente al de Cambridge Analytica.

La compañía anunció que apelará la decisión de Nuevo México, por lo que la sanción todavía podría modificarse.