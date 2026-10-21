NFL: Allen Bailey, exjugador de los Chiefs y los Falcons, murió a los 37 años

El exjugador de la NFL Allen Bailey murió a los 37 años, según informó su familia. Su esposa lo halló sin vida en su vivienda en Florida este martes.

Durante su trayectoria profesional, Bailey compitió para los Kansas City Chiefs y los Atlanta Falcons.

Desde 2011 hasta 2018 defendió los colores de los Chiefs, con los que disputó un total de 108 juegos, seis de ellos en los Playoffs de la NFL.

En los Falcons estuvo dos temporadas, estando presente en 31 juegos, todos ellos de la fase regular.