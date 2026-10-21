El DHS amplía su ofensiva contra el fraude de inmigrantes ilegales en los cupones de alimentos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso en marcha una operación a escala nacional contra inmigrantes en situación irregular acusados de obtener fraudulentamente ayudas alimentarias financiadas con fondos federales, una iniciativa que ya ha dejado varias detenciones, entre ellas las de ciudadanos de Haití y Cuba.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la ofensiva a Fox News, en una información exclusiva. Según el DHS, las detenciones constituyen la primera fase de una operación de mayor alcance dirigida a identificar a extranjeros que presuntamente accedieron de forma ilegal al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como food stamps o cupones de alimentos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió la iniciativa y aseguró que el Gobierno continuará persiguiendo a quienes defrauden los programas de asistencia financiados por los contribuyentes.

Mullin afirmó, según las declaraciones difundidas por Fox News, que los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país no deberían acceder a beneficios a los que no tienen derecho. También advirtió que los delitos de fraude, aunque no impliquen violencia, pueden ocasionar graves perjuicios económicos a los estadounidenses.

El funcionario señaló que las personas ya detenidas y deportadas representan apenas una pequeña parte del problema que las autoridades pretenden combatir.

Una cubana y varios haitianos entre los detenidos El DHS identificó a cinco extranjeros detenidos en el marco de la operación, incluidos cuatro ciudadanos haitianos y una mujer cubana, todos acusados por las autoridades federales de obtener irregularmente prestaciones alimentarias.

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​Entre ellos figura Elizabeth Povea Rodríguez, ciudadana cubana que, según el DHS, residía ilegalmente en Estados Unidos. Las autoridades indicaron que la mujer tenía una condena previa por conducta desordenada y antecedentes de detenciones relacionadas con presuntas agresiones y violencia doméstica.

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​También fue detenido Rubstony Junior Theodore, ciudadano haitiano al que el DHS atribuye antecedentes de arrestos por hurto, obstrucción a agentes policiales y entrada ilegal en propiedades.

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​Los otros tres ciudadanos haitianos identificados por las autoridades son Wilbert Jean Baptiste, Louis Jean y Jhensly Charles, quienes también fueron arrestados por agentes del ICE.

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​La información divulgada no precisa el monto de los beneficios presuntamente obtenidos por cada detenido, las fechas en que habrían cometido el fraude ni los cargos penales específicos que eventualmente enfrentarán.

¿Qué es SNAP y quiénes pueden recibirlo?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es una iniciativa federal administrada por el Departamento de Agricultura (USDA), destinada a ayudar a hogares de bajos ingresos a comprar alimentos.

Los beneficiarios reciben recursos mediante tarjetas electrónicas EBT, utilizadas para adquirir productos alimenticios autorizados en establecimientos participantes.

Según las normas federales, los inmigrantes indocumentados no pueden recibir directamente prestaciones SNAP. La elegibilidad está limitada a ciudadanos estadounidenses y determinadas categorías de extranjeros que cumplen los requisitos legales.

Sin embargo, algunos hogares pueden incluir tanto integrantes elegibles como otros que no reúnen las condiciones para recibir la asistencia, por lo que la situación migratoria de una persona no determina automáticamente si todos los beneficios asignados a su hogar son fraudulentos.

El programa también establece mecanismos de verificación de identidad, ingresos, composición familiar y condiciones migratorias para determinar quién puede recibir asistencia.

Las reglas de elegibilidad están recogidas en la documentación oficial del Servicio de Alimentación y Nutrición del USDA.

La ofensiva contra el fraude en los programas federales

La nueva operación del ICE se enmarca en una estrategia más amplia de la Administración Trump para investigar el uso indebido de fondos públicos y reforzar los controles sobre los programas de asistencia social.

En abril de 2026, el Departamento de Justicia creó la División Nacional de Control del Fraude (National Fraud Enforcement Division), encargada de investigar y perseguir delitos relacionados con el desvío de recursos federales.

La unidad participa en investigaciones sobre diferentes modalidades de fraude, incluidas las vinculadas a programas de asistencia sanitaria, prestaciones sociales y otros fondos financiados por los contribuyentes.

El Departamento de Justicia informó en agosto de 2026 sobre investigaciones por tráfico ilegal de beneficios SNAP en California, incluido un caso relacionado con el presunto intercambio de cupones de alimentos por dinero en efectivo.

Por su parte, el Departamento de Agricultura había anunciado en abril de 2025 instrucciones para reforzar los mecanismos de verificación de identidad y estatus migratorio de los solicitantes de SNAP, con el propósito declarado de impedir el acceso de personas que no reunieran los requisitos legales.

La nueva operación del ICE incorpora a esa estrategia la actuación directa de las autoridades migratorias contra extranjeros sospechosos de fraude.

El DHS adelantó que continuará realizando detenciones e investigando posibles irregularidades en el acceso a las prestaciones, aunque todavía no ha divulgado un balance nacional completo, el valor económico del presunto fraude ni los estados donde se desarrollarán las próximas intervenciones.