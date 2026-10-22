Angel Reese vuelve a sobresalir y sitúa a las Dream por delante en las Finales de la WNBA

Las Atanta Dream lograron ponerse por delante en las Finales de la WNBA al derrotar a las Golden State Valkyries (97-71) en el tercer partido de la serie.

Tras caer en el primer enfrentamiento, las Dream consiguieron darle la vuelta a la eliminatoria con dos victorias incontestables en la segunda y tercera manga.

La estrella de las Dream, Angel Reese, volvió a brillar, igual que en el segundo encuentro. La mejor jugadora defensiva de la liga dominó sobre el parqué con un doble-doble (21 puntos y 12 rebotes), neutralizando cualquier esfuerzo de su rival.

"Estamos todas contentas, por supuesto, pero aún queda mucho por hacer. El trabajo no ha terminado, así que vamos a seguir adelante", dijo Reese al término del tercer partido.

"Es una gran sensación estar en la final; cuando puedes hacerlo al más alto nivel, para esto vivo", añadió.

Con su actuación en esta tercera manga, Reese se convirtió en la primera jugadora de la historia en registrar dobles-dobles consecutivos en los tres primeros partidos de las Finales de la WNBA.

Otras cuatro jugadoras de las Dream (Rhyne Howard, Naz Hillmon, Jordin Canada e Isobel Borlase) consiguieron dobles dígitos en el apartado anotador.

El cuarto encuentro de la serie se disputará el sábado en el State Farm Arena de Atlanta (Georgia).