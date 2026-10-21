Lluvias intensas amenazan con provocar inundaciones repentinas en el suroeste del país

Las lluvias intensas podrían provocar inundaciones repentinas en partes de California, la región de Four Corners y el suroeste del país a partir de este miércoles, debido a la llegada de humedad tropical al oeste, informó el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Según el pronóstico, una vaguada en niveles altos de la atmósfera que avanzará desde el Pacífico oriental favorecerá la entrada de humedad tropical hacia el suroeste y la región de Four Corners. Un sistema de baja presión contribuirá a la formación de lluvias y tormentas eléctricas capaces de generar inundaciones repentinas dispersas.

El miércoles, las zonas con mayor riesgo de estos episodios incluirán el centro y sur de California, Four Corners y el desierto del suroeste. Para el jueves, la amenaza de inundaciones repentinas se concentrará principalmente en Four Corners, aunque podrían persistir lluvias intensas en el sur de California.

Por otra parte, la tormenta nor'easter situada frente a la costa del Atlántico medio mantendrá su trayectoria hacia el norte, mar adentro, durante las próximas 48 horas. El organismo prevé que las condiciones de inundación costera en el Atlántico medio y el noreste comiencen a mejorar hasta el jueves.

El Centro Nacional de Huracanes continúa vigilando este sistema ante la posibilidad de que desarrolle características subtropicales. Sin embargo, se espera que para la noche de este jueves la tormenta se desplace más hacia mar abierto.

En cuanto a las temperaturas, el paso de la vaguada y de un frente frío asociado mantendrá valores por debajo del promedio en el oeste del país. En contraste, una dorsal atmosférica sobre el centro de Estados Unidos favorecerá temperaturas superiores a lo habitual y muy por encima del promedio en algunas zonas durante el resto de la semana y hasta el fin de semana.

En el este, las temperaturas máximas subirán ligeramente por encima de los valores medios a medida que la tormenta se aleje. No obstante, el pronóstico contempla mínimas nocturnas cercanas al punto de congelación en algunas zonas del noreste y Nueva Inglaterra durante las noches del martes y el miércoles.