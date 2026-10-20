Muere a los 42 años Kyle Kennedy, nieta de Robert F. Kennedy, tras sufrir una lesión medular

Kyle Kennedy, nieta de Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy, murió a los 42 años en su residencia de Westwood, Massachusetts.

Según informó el New York Post este martes, la mujer falleció el pasado 21 de septiembre y su familia celebró un funeral privado. La causa de la muerte no se ha dado a conocer.

En 2020, Kennedy sufrió una grave lesión medular que le provocó parálisis a largo plazo y otras dificultades médicas. Pese a las secuelas, mantuvo su compromiso con la educación infantil, la crianza de sus hijos y la defensa de las personas con discapacidad.

"Los años que siguieron trajeron dificultades, pero Kyle luchó por mantener su seco sentido del humor y su determinación", señala su obituario, que también destaca sus esfuerzos por ser la mejor madre posible para sus hijos y el cariño que sentía por sus dos perros.