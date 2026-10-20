Muere a los 42 años Kyle Kennedy, nieta de Robert F. Kennedy, tras sufrir una lesión medular
La nieta del senador estadounidense y de Ethel Kennedy falleció el 21 de septiembre en su casa de Massachusetts. La causa de su muerte no ha sido revelada. Tras sufrir una lesión medular en 2020 que le provocó una parálisis prolongada, se convirtió en defensora de los derechos de las personas con discapacidad.
Kyle Kennedy, nieta de Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy, murió a los 42 años en su residencia de Westwood, Massachusetts.
Según informó el New York Post este martes, la mujer falleció el pasado 21 de septiembre y su familia celebró un funeral privado. La causa de la muerte no se ha dado a conocer.
En 2020, Kennedy sufrió una grave lesión medular que le provocó parálisis a largo plazo y otras dificultades médicas. Pese a las secuelas, mantuvo su compromiso con la educación infantil, la crianza de sus hijos y la defensa de las personas con discapacidad.
"Los años que siguieron trajeron dificultades, pero Kyle luchó por mantener su seco sentido del humor y su determinación", señala su obituario, que también destaca sus esfuerzos por ser la mejor madre posible para sus hijos y el cariño que sentía por sus dos perros.
Una vida dedicada a la educación y la discapacidad
En el ámbito académico, obtuvo una maestría en Educación en la Universidad de Harvard y posteriormente se incorporó al programa Teach for America, a través del cual trabajó durante dos años como profesora en el sistema de escuelas públicas de Nueva York.
Su trayectoria también estuvo marcada por el deporte. En 2019 completó el maratón de Boston y mejoró en 20 minutos el tiempo que había registrado su padre en la misma prueba.
La lesión medular que sufrió al año siguiente cambió el rumbo de su vida. Kennedy pasó a defender los derechos de las personas con discapacidad y llegó a comparecer ante la Cámara de Representantes del estado de Massachusetts para intervenir en una audiencia sobre la discriminación en la atención sanitaria a personas con discapacidad.
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