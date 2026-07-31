ANÁLISIS
Forbes revela los podcasters mejor pagados de 2026: Joe Rogan sigue en la cima con $82 millones
La lista de 2026 confirma que el podcasting ha dejado de ser un formato secundario. Se ha convertido en una industria de entretenimiento de primer nivel, donde un presentador puede generar ingresos equivalentes a los de una estrella de televisión, conservar la propiedad de su contenido y construir redes propias de programas.
Forbes publicó este jueves su ranking anual de los podcasters con mayores ingresos del mundo. La lista, elaborada por el periodista Matt Craig, estima las ganancias generadas entre junio de 2025 y junio de 2026. El resultado confirma una tendencia clara: el podcasting se ha convertido en una industria capaz de generar salarios comparables a los de las grandes estrellas de la televisión y el streaming.
El podio de 2026
1. Joe Rogan – The Joe Rogan Experience (Spotify): $82 millones
El comediante y comentarista de la UFC, de 58 años, mantiene el primer puesto por sexto año consecutivo. Su programa de largas conversaciones —alrededor de 15 episodios al mes— genera más de 80 millones de descargas y visualizaciones. El contrato de tres años firmado con Spotify en 2024, valorado en hasta $250 millones, sigue siendo la principal fuente de estos ingresos.
2. John Coogan y Jordi Hays – TBPN (OpenAI): $70 millones
El programa diario de noticias tecnológicas fue adquirido por OpenAI en abril de 2026 por unos $150 millones en efectivo y acciones. Forbes atribuye la mayor parte de esta cifra a la venta. El show, descrito por The New York Times como "la nueva obsesión de Silicon Valley", ha entrevistado a Mark Zuckerberg, Satya Nadella y al propio Sam Altman.
3. Steven Bartlett – The Diary of a CEO (Independiente): $45 millones
El emprendedor británico de 33 años sigue apostando por la independencia. Su empresa fue valorada en $425 millones en una ronda de inversión reciente y el podcast registró el mejor trimestre de ingresos de su historia en el primer trimestre de 2026.
4. Ashley Flowers – Crime Junkie (Red Seat Ventures / Tubi): $42 millones
La reina del true crime firmó en octubre de 2025 un acuerdo de distribución de $150 millones con Tubi y Red Seat Ventures. El grueso de los ingresos proviene de su programa insignia.
5. Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes – SmartLess (SiriusXM): $37 millones
SmartLess nació como un experimento improvisado durante la pandemia de 2020 y se ha convertido en uno de los podcasts de entrevistas más populares. Los actores Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes conversan de forma espontánea y humorística con invitados de alto perfil del mundo del cine, la televisión y el entretenimiento.
Completan el top 10 Mel Robbins, con The Mel Robbins Podcast, y los hermanos Jason y Travis Kelce, con New Heights, ambos con $35 millones; Alex Cooper, con Call Her Daddy, con $32 millones; y el cuarteto de Pod Save America, con $28 millones.
Por qué los números siguen subiendo
Forbes destaca dos factores clave. En primer lugar, las plataformas de streaming como Netflix, Spotify, SiriusXM e iHeart han entrado con fuerza en el mercado del podcast. A diferencia de las series tradicionales, los creadores suelen conservar la propiedad intelectual de sus programas. Las plataformas pagan anticipos garantizados elevados solo por el derecho a distribuir el contenido y vender publicidad.
En segundo lugar, el formato de vídeo se ha consolidado. Muchos de los programas más lucrativos se consumen tanto en audio como en YouTube o Netflix, lo que multiplica el valor publicitario y permite a los presentadores cobrar primas por recomendaciones personales a las marcas.
Ejemplos recientes ilustran esta tendencia: Jay Shetty cerró un acuerdo de $100 millones a tres años con Spotify y Netflix para On Purpose, y los hermanos Kelce firmaron un contrato de $100 millones con Amazon Wondery en 2024.
Un medio que ya no es marginal
Joe Rogan sigue siendo el referente indiscutible, pero la presencia de shows de tecnología, true crime, motivación y deportes demuestra que el mercado se ha diversificado. Mientras las plataformas sigan compitiendo por el talento y el vídeo continúe creciendo, es previsible que estas cifras sigan escalando en los próximos años.
La clasificación completa y la metodología detallada pueden consultarse en el artículo original de Forbes publicado el 30 de julio.