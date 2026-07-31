Forbes revela los podcasters mejor pagados de 2026: Joe Rogan sigue en la cima con $82 millones

Publicado por Carlos Dominguez 31 de julio, 2026

Forbes publicó este jueves su ranking anual de los podcasters con mayores ingresos del mundo. La lista, elaborada por el periodista Matt Craig, estima las ganancias generadas entre junio de 2025 y junio de 2026. El resultado confirma una tendencia clara: el podcasting se ha convertido en una industria capaz de generar salarios comparables a los de las grandes estrellas de la televisión y el streaming.

El podio de 2026

1. Joe Rogan – The Joe Rogan Experience (Spotify): $82 millones

El comediante y comentarista de la UFC, de 58 años, mantiene el primer puesto por sexto año consecutivo. Su programa de largas conversaciones —alrededor de 15 episodios al mes— genera más de 80 millones de descargas y visualizaciones. El contrato de tres años firmado con Spotify en 2024, valorado en hasta $250 millones, sigue siendo la principal fuente de estos ingresos.

2. John Coogan y Jordi Hays – TBPN (OpenAI): $70 millones

El programa diario de noticias tecnológicas fue adquirido por OpenAI en abril de 2026 por unos $150 millones en efectivo y acciones. Forbes atribuye la mayor parte de esta cifra a la venta. El show, descrito por The New York Times como "la nueva obsesión de Silicon Valley", ha entrevistado a Mark Zuckerberg, Satya Nadella y al propio Sam Altman.

3. Steven Bartlett – The Diary of a CEO (Independiente): $45 millones

El emprendedor británico de 33 años sigue apostando por la independencia. Su empresa fue valorada en $425 millones en una ronda de inversión reciente y el podcast registró el mejor trimestre de ingresos de su historia en el primer trimestre de 2026.

4. Ashley Flowers – Crime Junkie (Red Seat Ventures / Tubi): $42 millones

La reina del true crime firmó en octubre de 2025 un acuerdo de distribución de $150 millones con Tubi y Red Seat Ventures. El grueso de los ingresos proviene de su programa insignia.

5. Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes – SmartLess (SiriusXM): $37 millones

SmartLess nació como un experimento improvisado durante la pandemia de 2020 y se ha convertido en uno de los podcasts de entrevistas más populares. Los actores Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes conversan de forma espontánea y humorística con invitados de alto perfil del mundo del cine, la televisión y el entretenimiento.

Completan el top 10 Mel Robbins, con The Mel Robbins Podcast, y los hermanos Jason y Travis Kelce, con New Heights, ambos con $35 millones; Alex Cooper, con Call Her Daddy, con $32 millones; y el cuarteto de Pod Save America, con $28 millones.

Por qué los números siguen subiendo

Forbes destaca dos factores clave. En primer lugar, las plataformas de streaming como Netflix, Spotify, SiriusXM e iHeart han entrado con fuerza en el mercado del podcast. A diferencia de las series tradicionales, los creadores suelen conservar la propiedad intelectual de sus programas. Las plataformas pagan anticipos garantizados elevados solo por el derecho a distribuir el contenido y vender publicidad.

En segundo lugar, el formato de vídeo se ha consolidado. Muchos de los programas más lucrativos se consumen tanto en audio como en YouTube o Netflix, lo que multiplica el valor publicitario y permite a los presentadores cobrar primas por recomendaciones personales a las marcas.

Ejemplos recientes ilustran esta tendencia: Jay Shetty cerró un acuerdo de $100 millones a tres años con Spotify y Netflix para On Purpose, y los hermanos Kelce firmaron un contrato de $100 millones con Amazon Wondery en 2024.