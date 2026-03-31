Alerta por tormentas eléctricas severas: consejos clave y zonas bajo riesgo esta semana

Publicado por Virginia Martínez 31 de marzo, 2026

Una amplia franja del país se prepara para un episodio de tormentas eléctricas severas, lluvias intensas y fenómenos invernales que afectarán desde el Medio Oeste hasta el noreste del país, según el último pronóstico meteorológico.

Durante el martes, las condiciones más peligrosas se concentrarán en zonas de los Grandes Lagos y el Valle de Ohio, donde el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha emitido un riesgo leve (nivel 2 de 5) de tormentas severas.

Los principales peligros incluyen:

Ráfagas de viento intensas

Granizo de gran tamaño

Alta frecuencia de rayos

Posibilidad de tornados aislados

Estas tormentas se desplazarán también hacia el valle medio del Mississippi, las Llanuras del Sur y sectores de la costa del Golfo.

¿Qué es una tormenta eléctrica severa? Una tormenta eléctrica severa se define oficialmente como aquella capaz de producir granizo de al menos una pulgada de diámetro (unos 2,5 cm) o ráfagas de viento superiores a las 58 millas por hora (93 km/h). Este tipo de fenómenos puede causar daños importantes, ya que el granizo de ese tamaño puede afectar plantas, techos y vehículos, mientras que los vientos intensos pueden romper ramas grandes, derribar árboles o provocar daños estructurales.



En algunos casos, estas tormentas pueden ser aún más peligrosas, con granizo del tamaño de pelotas de softball o vientos que superan las 100 millas por hora (160 km/h). Por ello, es fundamental prestar atención a los pronósticos meteorológicos y a las alertas oficiales, especialmente cuando se anuncian condiciones favorables para tormentas severas.



Además, las tormentas eléctricas severas pueden generar otros riesgos significativos, como tornados, rayos peligrosos y lluvias intensas que pueden derivar en inundaciones repentinas. Estos fenómenos asociados aumentan el nivel de amenaza y requieren precauciones adicionales para garantizar la seguridad de la población.

Nuevo foco de tormentas severas el miércoles



Para el miércoles, el riesgo de clima extremo se trasladará hacia el centro del país. Las Grandes Llanuras y el valle medio del Mississippi hasta las Llanuras del Sur volverán a estar bajo un riesgo leve (nivel 2/5) de tormentas severas.

Los fenómenos previstos incluyen nuevamente:

Vientos destructivos

Granizo

Tormentas eléctricas intensas

Tornados aislados

También se desarrollarán lluvias y tormentas en el Atlántico medio, el valle de Tennessee y la costa del Golfo.

El miércoles también continuará la mezcla de precipitaciones:

Lluvia y lluvia helada desde las Llanuras Centrales hasta los Grandes Lagos

Otro núcleo de precipitación invernal en el noreste

Nevadas en las Llanuras del Norte, las Rocosas y el valle alto del Mississippi

Consejos clave para protegerse de los rayos durante tormentas eléctricas

Ante la presencia de tormentas eléctricas, la prevención es fundamental. Los rayos pueden impactar incluso cuando la lluvia aún no ha comenzado, por lo que reconocer el peligro a tiempo puede marcar la diferencia. Siga estos consejos básicos para reducir riesgos:

Si escucha truenos, busque refugio inmediato: cuando truena, busque refugio puertas adentro. No existe un lugar seguro al aire libre durante una tormenta.

Refúgiese en lugares adecuados: los edificios sólidos o vehículos con techo rígido son opciones seguras. Evite cobertizos, estructuras abiertas o vehículos descubiertos.

Dentro de un espacio cerrado, también es importante tomar precauciones adicionales para evitar descargas indirectas:

Evite el contacto con electricidad y agua : no use aparatos enchufados, teléfonos con cable ni toque tuberías.

: no use aparatos enchufados, teléfonos con cable ni toque tuberías. Manténgase alejado de puertas y ventanas: los rayos pueden transmitirse a través de estructuras y superficies conductoras.

Por último, no baje la guardia demasiado pronto. Muchas lesiones ocurren cuando las personas creen que la tormenta ya ha pasado:

Espere al menos 30 minutos desde el último trueno antes de salir nuevamente al exterior.

antes de salir nuevamente al exterior. Planifique con anticipación: revise el pronóstico y evite actividades al aire libre si hay riesgo de tormentas.