Alerta por tormentas eléctricas severas: consejos clave y zonas bajo riesgo esta semana
El país enfrenta varios días de inestabilidad con tormentas eléctricas peligrosas, posibles tornados y precipitaciones invernales en distintas regiones.
Una amplia franja del país se prepara para un episodio de tormentas eléctricas severas, lluvias intensas y fenómenos invernales que afectarán desde el Medio Oeste hasta el noreste del país, según el último pronóstico meteorológico.
Durante el martes, las condiciones más peligrosas se concentrarán en zonas de los Grandes Lagos y el Valle de Ohio, donde el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha emitido un riesgo leve (nivel 2 de 5) de tormentas severas.
Los principales peligros incluyen:
- Ráfagas de viento intensas
- Granizo de gran tamaño
- Alta frecuencia de rayos
- Posibilidad de tornados aislados
Estas tormentas se desplazarán también hacia el valle medio del Mississippi, las Llanuras del Sur y sectores de la costa del Golfo.
¿Qué es una tormenta eléctrica severa?
En algunos casos, estas tormentas pueden ser aún más peligrosas, con granizo del tamaño de pelotas de softball o vientos que superan las 100 millas por hora (160 km/h). Por ello, es fundamental prestar atención a los pronósticos meteorológicos y a las alertas oficiales, especialmente cuando se anuncian condiciones favorables para tormentas severas.
Además, las tormentas eléctricas severas pueden generar otros riesgos significativos, como tornados, rayos peligrosos y lluvias intensas que pueden derivar en inundaciones repentinas. Estos fenómenos asociados aumentan el nivel de amenaza y requieren precauciones adicionales para garantizar la seguridad de la población.
Nuevo foco de tormentas severas el miércoles
Para el miércoles, el riesgo de clima extremo se trasladará hacia el centro del país. Las Grandes Llanuras y el valle medio del Mississippi hasta las Llanuras del Sur volverán a estar bajo un riesgo leve (nivel 2/5) de tormentas severas.
Los fenómenos previstos incluyen nuevamente:
- Vientos destructivos
- Granizo
- Tormentas eléctricas intensas
- Tornados aislados
También se desarrollarán lluvias y tormentas en el Atlántico medio, el valle de Tennessee y la costa del Golfo.
El miércoles también continuará la mezcla de precipitaciones:
- Lluvia y lluvia helada desde las Llanuras Centrales hasta los Grandes Lagos
- Otro núcleo de precipitación invernal en el noreste
- Nevadas en las Llanuras del Norte, las Rocosas y el valle alto del Mississippi
Consejos clave para protegerse de los rayos durante tormentas eléctricas
Ante la presencia de tormentas eléctricas, la prevención es fundamental. Los rayos pueden impactar incluso cuando la lluvia aún no ha comenzado, por lo que reconocer el peligro a tiempo puede marcar la diferencia. Siga estos consejos básicos para reducir riesgos:
- Si escucha truenos, busque refugio inmediato: cuando truena, busque refugio puertas adentro. No existe un lugar seguro al aire libre durante una tormenta.
- Refúgiese en lugares adecuados: los edificios sólidos o vehículos con techo rígido son opciones seguras. Evite cobertizos, estructuras abiertas o vehículos descubiertos.
Dentro de un espacio cerrado, también es importante tomar precauciones adicionales para evitar descargas indirectas:
- Evite el contacto con electricidad y agua: no use aparatos enchufados, teléfonos con cable ni toque tuberías.
- Manténgase alejado de puertas y ventanas: los rayos pueden transmitirse a través de estructuras y superficies conductoras.
Por último, no baje la guardia demasiado pronto. Muchas lesiones ocurren cuando las personas creen que la tormenta ya ha pasado:
- Espere al menos 30 minutos desde el último trueno antes de salir nuevamente al exterior.
- Planifique con anticipación: revise el pronóstico y evite actividades al aire libre si hay riesgo de tormentas.
El pronóstico completo: lluvia helada y nieve en el norte, inestabilidad también en el oeste
Además:
- Se esperan nevadas ligeras en el norte de Maine
- También habrá nieve en partes de las Llanuras del Norte y el Medio Oeste superior
Mientras tanto, el oeste del país no quedará al margen. Un sistema procedente del Pacífico llevará:
- Lluvias al noroeste y California
- Nieve en zonas montañosas, incluyendo la Sierra Nevada y las Rocosas
El frente avanzará tierra adentro entre la noche del martes y el jueves, extendiendo las precipitaciones hacia la Gran Cuenca y regiones interiores.