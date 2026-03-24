Aeropuerto LaGuardia: identifican a los pilotos del accidente aéreo mientras los investigadores examinan la caja negra

Publicado por Carlos Dominguez 24 de marzo, 2026

Las autoridades han identificado a los dos pilotos de Air Canada que murieron el domingo por la noche en el choque en tierra ocurrido en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. Se trata de Antoine Forest, de 30 años, y Mackenzie Gunther, de 22, quienes operaban un avión regional CRJ‑900 de Air Canada Express, gestionado por la aerolínea asociada Jazz Aviation.

En el vuelo, procedente de Montreal, viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes cuando la aeronave impactó contra un camión de bomberos en plena pista durante el aterrizaje, según informaron las autoridades.

Los caminos que llevaron a Forest y Gunther a la cabina

Forest, originario de la pequeña localidad de Coteau‑du‑Lac, en el suroeste de Quebec, había soñado desde niño con convertirse en piloto, según relató su tía abuela Jeannette Gagnier a The Associated Press (AP). El joven aprendió a volar a los 16 años y había estado con Jazz Aviation desde finales de 2022.

Gunther, por su parte, había iniciado su carrera profesional hacía muy poco. Graduado en 2023 del programa de Tecnología de Aviación de Seneca Polytechnic, fue contratado por Jazz Aviation tras completar sus estudios. La institución educativa publicó un obituario en el que destacó su trayectoria y transmitió su pesar por la pérdida.

"Seneca expresa sus más profundas condolencias a la familia y los amigos del señor Gunther, así como a sus antiguos colegas y profesores", señala el obituario. "Será profundamente extrañado".

“Nos salvaron la vida”

Mientras avanza la investigación oficial, varios pasajeros han afirmado que las maniobras de los pilotos antes del impacto evitaron una tragedia aún mayor, informó Fox News.

Jack Cabot, uno de los ocupantes, aseguró que el comandante "hizo lo mejor que podía hacer" en una situación límite. "Frenó con todas sus fuerzas, aun sabiendo que eso podía costarle la vida", relató.

Otro pasajero, Clément Lelièvre, describió una frenada "extremadamente brusca" justo al tocar tierra, y atribuyó la supervivencia de los ocupantes a los "reflejos increíbles" de los pilotos.

Reacciones y duelo en la comunidad aeronáutica

El sindicato que representa a los pilotos, la Air Line Pilots Association (ALPA), calificó la pérdida como una "tragedia profunda".

Su presidente, el capitán Jason Ambrosi, destacó que "estos aviadores dedicaron su carrera a la seguridad de los pasajeros" y envió un mensaje de apoyo a sus familias y colegas.

El director ejecutivo de Air Canada, Michael Rousseau, dijo estar "profundamente consternado por la pérdida" y advirtió que aún quedan muchos detalles por esclarecer mientras continúa la investigación.

Las cajas negras del accidente están intactas

Los investigadores han recuperado la grabadora de voz de cabina (CVR) y la grabadora de datos de vuelo (FDR) del avión de Air Canada, y el análisis preliminar ya está en marcha, según confirmó el lunes la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy.

Homendy informó que la grabadora de voz "no estaba dañada" y fue trasladada de inmediato a Washington DC para su análisis. Para acceder a los dispositivos, equipos de la NTSB, la Autoridad Portuaria y los servicios de emergencia tuvieron que abrir un hueco en el techo de la aeronave, explicó.

"Han podido verificar que la grabadora de voz no estaba dañada", señaló Homendy, quien añadió que el trabajo con la grabadora de datos comenzará el martes. "Mi esperanza es que mañana tengamos información para compartir".