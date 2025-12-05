Gibbs anota tres touchdowns en el triunfo de los Lions sobre los Cowboys en los playoffs de la NFL

Publicado por Víctor Mendoza 5 de diciembre, 2025

Jahmyr Gibbs corrió para tres touchdowns y los Detroit Lions nunca se quedaron atrás en una victoria por 44-30 sobre los Dallas Cowboys en un choque crucial para las esperanzas de playoffs de la NFL de ambos equipos.

Los Lions, vigentes campeones de la NFC Norte, habían perdido tres de sus cinco partidos anteriores para caer al tercer puesto de la división por detrás de los Chicago Bears y los Green Bay Packers, que se enfrentan el domingo.

Pero mejoraron a 8-5 para reforzar su candidatura a los playoffs, mientras que los Cowboys -que llegaron a Detroit tras tres victorias consecutivas- cayeron a 6-6-1 y ven cómo sus posibilidades de postemporada se reducen a falta de un mes para el final de la temporada regular.

"Son quizá el equipo más en forma de esta liga", dijo el mariscal de campo de los Lions, Jared Goff, sobre los Cowboys. "Quizá ahora podamos convertirnos en eso".

Goff dijo que había visto un "repunte de urgencia" en sus compañeros después de su derrota ante Green Bay la semana pasada.

"Fue bueno," dijo. "Sentí que volvimos a ser lo que somos".

Goff completó 25 de 34 pases para 309 yardas y un touchdown - un pase de anotación de 12 yardas a Isaac TeSlaa que puso a Detroit arriba 27-9 en el tercer cuarto después de que el mariscal de Dallas Dak Prescott lanzara una intercepción para abrir la segunda mitad.

Dallas recortó la desventaja a 30-27 con un pase de touchdown de 42 yardas de Prescott a Ryan Flournoy seguido de una conversión de dos puntos.

Pero el segundo touchdown de Gibbs devolvió la ventaja a 10 y su tercer TD, una carrera de 13 yardas, fue el puñal definitivo con 2:19 por jugar.

Gibbs cuenta ahora con 47 touchdowns en su carrera, empatando a Barry Sanders como el jugador que más ha anotado en la historia de la NFL antes de cumplir los 24 años.

David Montgomery añadió un touchdown de carrera de 35 yardas y la defensa de Detroit forzó tres pérdidas de balón, incluyendo la intercepción de Derrick Barnes a Prescott en la segunda mitad.

El pateador de los Cowboys, Brandon Aubrey, se convirtió en el primero en la historia de la NFL con al menos tres goles de campo de 55 yardas o más en un solo partido, al anotar goles de campo de 57, 42, 55, 63 y 29 yardas.

Pero Dallas no anotó un touchdown en la primera mitad.