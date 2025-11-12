Kansas: el condado Marion pagará más de $3 millones por una redada ilegal contra un periódico local

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de noviembre, 2025

Las autoridades del condado de Marion, Kansas, acordaron este lunes pagar más de $3 millones en compensación, luego de una redada policial realizada en agosto del año 2023 contra dos viviendas y el periódico local Marion County Record. En un comunicado, dicho medio informó que el condado admitió haber actuado de forma indebida en el incidente, detallando que las redadas fueron ejecutadas por la Oficina del Sheriff del condado de Marion en las oficinas del diario y en las viviendas del exvicealcalde de Marion, Ruth Herbel, y de la propietaria del medio, Joan Meyer.

El Record también señaló que la redada en la casa de Meyer, la cual duró dos horas y media, contribuyó al fallecimiento de la propietaria por un paro cardíaco repentino dos días después. Como parte del acuerdo, el condado otorgó $1 millón a su patrimonio y $200.000 a su hijo, Eric Meyer, a quien le fueron confiscados dos computadores y su teléfono celular durante el operativo. Asimismo, el periódico indicó haber recibido $300.000 y que dos de sus reporteras, Deb Gruver y Phyllis Zorn, quienes renunciaron tras la redada alegando estrés por trabajar en el condado, también recibieron $250.000 y $600.000, respectivamente. Por otra parte, Ruth Herbel, cuyo computador y teléfono también fueron confiscados durante la redada en su vivienda, recibió $650.000, con el periódico señalando que el operativo “agravó” la demencia de su esposo, Ron Herbel.

“La Oficina del Sheriff desea expresar sus más sinceras disculpas a Eric y Joan Meyer, así como a Ruth y Ronald Herbel, por su participación en la redacción y ejecución de las órdenes de allanamiento del Departamento de Policía de Marion en sus hogares y en el Marion County Record”, expresó la agencia en una disculpa pública. Por su parte, Eric Meyer, quien es el editor del Record, declaró en un comunicado: “En nuestra democracia, la prensa es un vigilante contra el abuso. Si el propio vigilante se convierte en blanco de abuso y solo se queda quieto, la democracia sufre”.