NFL: muere Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys

Publicado por Alejandro Baños 6 de noviembre, 2025

La NFL está de luto. Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, ha muerto este jueves a los 24 años, tal y como confirmó la franquicia texana a través de un comunicado. La causa de su fallecimiento, por el momento, no se hizo público.

"Los Dallas Cowboys comunican con profunda tristeza que Marshawn Kneeland ha fallecido trágicamente esta mañana. Marshawn era un compañero de equipo muy querido y miembro de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones por Marshawn están con su novia Catalina y su familia", informó la franquicia.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la NFL se hizo eco de la muerte de Kneeland, mostrando sus condolencias a la familia y allegados del jugador.

"Estamos profundamente entristecidos por la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, de los Cowboys. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina, su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo", dijo la NFL.

Kneeland comenzó su trayectoria en la NFL la temporada pasada, tras ser seleccionado por los Cowboys en el Draft de 2024. Su último juego lo disputó hace unos días frente a los Arizona Cardinals.