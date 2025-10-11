4 muertos y 12 heridos en un tiroteo durante una celebración escolar en Mississippi

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de octubre, 2025

Cuatro personas murieron y otras doce resultaron heridas en la madrugada del sábado en un tiroteo ocurrido en el centro de Leland, Mississippi, durante actividades del fin de semana festivo de la Leland High School, confirmaron autoridades locales.

El alcalde John Lee dijo a la prensa que hasta la mañana del sábado no había detenidos ni se había identificado al responsable del crimen. Dijo que “se hará justicia” y ofreció condolencias a las familias de las víctimas.

“Solo quiero decir que nuestras oraciones y condolencias van para la familia de los fallecidos y para los que han sido heridos y baleados”, dijo, y añadió que solicita oraciones por la ciudad, “porque esto no es algo que haya pasado aquí antes”.

La Oficina de Investigación de Mississippi indicó a Fox News Digital que está colaborando en la pesquisa junto con la policía local y el sheriff del condado.

Las autoridades no precisaron de inmediato el estado de los heridos, que fueron trasladados a hospitales de la región.

En declaraciones a Fox News, el senador estatal Derrick Simmons, demócrata que representa a la zona, afirmó que la gente “simplemente estaba congregándose y pasándola bien en el centro de Leland” cuando se produjeron los disparos.

Tras el hecho, el senador afirmó que el lugar quedó muy caótico, con la llegada de policías, alguaciles y ambulancias “desde todas partes”. Simmons calificó el ataque como “violencia armada sin sentido” y dijo: “Lo que estamos experimentando ahora es simplemente una proliferación de armas que están en circulación”.

También pidió a la ciudadanía aportar información para intentar dar con el sospechoso: “Estamos pidiendo a cualquier persona que pueda tener información sobre el horrendo tiroteo de anoche que se presente y proporcione cualquier información que tenga”.

El alcalde John Lee también confirmó que, hasta el momento, el tirador no había sido localizado y que no contaba con datos sobre su identidad. Reiteró que el evento se produjo en la zona céntrica, en una noche en la que familias, amigos y vecinos se reunían por el fin de semana festivo de la escuela secundaria.

Hasta el momento, las autoridades tampoco han informado un posible móvil mientas la investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis.