Asesinan a Robin Kaye, supervisora musical de American Idol, y a su esposo en su mansión de Los Ángeles

Publicado por Sabrina Martin 15 de julio, 2025

Robin Kaye, reconocida por su trabajo como supervisora musical en American Idol, y su esposo, Thomas Deluca, fueron encontrados muertos a tiros el pasado lunes 14 de julio dentro de su residencia en el vecindario de Encino, en Los Ángeles. El caso está siendo investigado como un doble homicidio por la División de Homicidios del Valle del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Los oficiales acudieron a la propiedad, ubicada en la cuadra 4700 de White Oak Avenue, alrededor de las 2:30 p. m., tras recibir una solicitud para realizar un control de bienestar. Al llegar, observaron rastros de sangre cerca de la entrada y rompieron una ventana para ingresar. Dentro de la residencia, encontraron a la pareja sin vida: Kaye fue encontrada en la despensa y Deluca en el baño, según reportó NBC Los Ángeles.

Sin detenidos ni motivo confirmado

Las autoridades informaron a TMZ que, a pesar del nivel de violencia del crimen, la vivienda no parecía haber sido saqueada, lo que reduce la probabilidad de que se haya tratado de un robo. Hasta el momento, no se ha identificado a ningún sospechoso ni se ha establecido un posible móvil.

Días antes del hallazgo, la policía ya había sido llamada a la misma propiedad luego de que un vecino reportara haber visto a una persona saltando la cerca. En ese momento, los agentes no detectaron signos de entrada forzada ni indicios de actividad sospechosa.

Aunque gran parte de las casas en la zona están bastante separadas entre sí, la residencia de la pareja se destaca por su tamaño y nivel de seguridad, con muros altos rematados por picos. Sin embargo, vecinos del sector declararon a

Los Ángeles que el barrio ha sido escenario frecuente de robos y allanamientos en los últimos años.

El LAPD continúa recabando pruebas y ha pedido la colaboración de la comunidad para obtener información que permita avanzar con la investigación.