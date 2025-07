Colorado: una fiscal demócrata, en proceso de destitución por desestimar los cargos contra un trans que intentó secuestrar a un menor

La fiscal del distrito judicial número 18 de Colorado, la demócrata Amy Padden, podría ser destituida próximamente después de desestimar los cargos contra Solomon Galligan, un presunto delincuente sexual transgénero acusado de tratar de raptar a un menor de 11 años mientras se encontraba en el recreo de su escuela ubicada en la ciudad de Aurora.

Las autoridades del estado, lideradas por la concejal republicana Danielle Jurinsky, iniciaron los trámites para la destitución de Padden.

"Un esfuerzo para cesar [a Padden] ya está en marcha y comenzará esta misma semana", dijo Jurinsky, en declaraciones recogidas por el New York Post. "La conducta de la 18ª fiscal del distrito en los últimos seis meses es más que deplorable. Esto es simplemente la guinda del pastel".

"La actitud progresista no será tolerada. Mientras que ciertas leyes estatales ponen de relieve cuestiones más profundas en el estado de Colorado, Amy Padden será destituida por no hacer cumplir las leyes y castigar a los criminales", agregó la concejal republicana.

La decisión de la oficina de Padden de querer retirar los cargos penales a Galligan está motivada por un examen al que se sometió el acusado, al que se le declaró como "mentalmente incompetente para ser juzgado". Se le diagnosticó esquizofrenia y trastorno bipolar, según afirmó su hermana.

Los hechos ocurrieron en abril de 2024. Según muestran unas grabaciones de una cámara de seguridad, un grupo de niños jugaban en el recreo de la escuela primaria Black Forest Hills cuando Galligan se acercó a ellos e intentó secuestrar a uno.

Al verle, los menores comenzaron a pedir auxilio a gritos y Galligan huyó del lugar, aunque fue detenido horas después. Según los testimonios de los niños, el acusado olía a alcohol y tenía un rastro de polvo blanco en su rostro.

La transición de sexo de Galligan

Una búsqueda en las redes sociales de Galligan -realizada por el periodista Andy Ngo- reveló que el sospechoso se identificó como trans y estaba recibiendo medicación hormonal para reasignar su sexo en 2011. En ese momento, admitió que el tratamiento lo hizo sentir "deprimido".



Según una publicación en Facebook del año 2011: "Así que estoy empezando a tomar mis inyecciones hormonales y realmente no puedo esperar. Estoy tomando mis píldoras hormonales. He estado tomándolas durante casi 4 meses (...) Me despierto deprimido y llorando, pero al final todo va a suceder. Valdrá la pena, ya sabes a qué me refiero. Estoy muy emocionado, mis medidas ya están cambiando y estoy súper emocionado".

​

​La última actualización de Galligan en sus cuentas en redes sociales es del año 2018. Sin embargo, sus amigos se refieren a él como "mujer" y ha publicado numerosas fotografías con pelucas y maquillaje. Aunque todos los informes se han referido a él como un hombre, no está claro si todavía se identifica como mujer.