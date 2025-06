Muere Jonathan Joss, John Redcorn en 'King of the Hill', tras ser tiroteado en Texas

Publicado por Alejandro Baños 2 de junio, 2025

El actor Jonathan Joss, quien dio voz al personaje John Redcorn en la serie de dibujos animados King of the Hill, murió después de ser tiroteado por un vecino en San Antonio (Texas).

El suceso se produjo este domingo. Joss mantuvo una discusión con su vecino, cuando este decidió tirotearlo.

Los servicios de emergencias se desplazaron hasta el lugar tras recibir el aviso, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida al actor.

El atacante huyó de lugar en un vehículo. Sin embargo, fue arrestado horas después y trasladado a dependencias policiales.

Además de en King of the Hill, Joss participó en toras producciones como Parks and Recreation; Ray Donovan; Walker, Texas Ranger; o Charmed.