Perú: el candidato izquierdista Roberto Sánchez asciende al segundo lugar en el recuento de votos

Publicado por Carlos Dominguez 15 de abril, 2026

El aspirante de izquierda radical Roberto Sánchez escaló este miércoles al segundo puesto del recuento preliminar de las elecciones presidenciales en Perú, posicionándose como posible contendiente de la conservadora Keiko Fujimori en una eventual segunda vuelta.

La jornada electoral transcurrió entre fallas logísticas y numerosas denuncias, reflejo de un país sumido en una inestabilidad política que se prolonga desde hace más de una década. En este periodo, Perú ha visto pasar ocho presidentes consecutivos, la mayoría incapaces de completar su mandato debido a destituciones o a la amenaza constante de ellas.

Con más del 90% de las actas procesadas, la hija del exmandatario Alberto Fujimori ronda el 17% de los votos. Detrás aparece Roberto Sánchez, con un 12%, tras superar por un margen mínimo al ultraconservador Rafael López Aliaga, que obtiene 11,9% y ha puesto en duda el proceso electoral. Los resultados aún podrían modificarse a medida que avance el conteo.

Sánchez, heredero político del expresidente Pedro Castillo, registró un avance notable en el conteo del martes realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (OPNE), entidad encargada de organizar comicios.

"Vamos con tranquilidad, con serenidad, estamos confiados en el respaldo de nuestro pueblo (...) porque las actas no mienten", dijo el izquierdista en entrevista con AFP el martes. "Estas elecciones se tienen que respetar", agregó.

Por su parte, el derechista Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, cuestionó el proceso electoral y exigió que las autoridades anulen los comicios, alegando un presunto fraude. "Les doy 24 horas para que declaren nulidad absoluta de este fraude electoral", afirmó ante cientos de seguidores congregados frente a la sede del máximo tribunal electoral.

La izquierda llama a reescribir las bases del país

Sánchez, exministro de Comercio de 57 años, se mostró optimista este lunes, después de que cerca de 50.000 personas no pudieran votar el domingo en varios distritos de Lima debido a retrasos en la instalación de los locales de sufragio. Declaró que estaba preparado "para comenzar la refundación del país", un proceso que, según sus palabras, pasaría necesariamente por la elaboración de "una nueva constitución".

El izquierdista también ha anunciado que impulsará una depuración en la cúpula policial y la anulación de un conjunto de leyes aprobadas por el Congreso que, según afirma, favorecen la actividad delictiva.