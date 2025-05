El cónclave más digital: el filipino Tagle, el más beneficiado de las campañas a favor y en contra de cardenales que inundan las redes sociales

Publicado por Israel Duro 6 de mayo, 2025

Una de las claves de la elección de un nuevo papa es el conocimiento que tienen la mayoría de los cardenales sobre el resto de los príncipes de la Iglesia. De hecho, sería más exacto decir la falta de conocimiento, puesto que muchos de los 133 purpurados con derecho a voto que se encerrarán en el cónclave que arranca el 7 de mayo nunca han interactuado y apenas saben nada del resto más allá del grupo de los más conocidos de manera general y que suelen ser considerados papables. Algo que ha cambiado notablemente en esta ocasión gracias a internet y, especialmente, a las redes sociales.

A pesar del secretismo que rodea al cónclave, y de que los protagonistas no hablan sobre ello con los medios, numerosos grupos católicos -y medios- de distintas sensibilidades se han movilizado desde el fallecimiento de Francisco tratando de mejorar el posicionamiento de sus favoritos o eliminar de la ecuación a otros.

De la supuesta "conspiración" conservadora al apabullante cierre de los cercanos a Francisco

El sector más reformista de la Iglesia abrió fuego denunciando públicamente una supuesta "conspiración" de los conservadores para hacerse escuchar en los primeros días de las congregaciones de cardenales que preceden al cónclave. Según varios medios de todo el mundo, el objetivo de purpurados como Robert Sarah o Gerhard Muller era tratar de crear una sensación de desastre inminente en la Iglesia si se seguía por el camino de Francisco.

Una "conspiración" un poco absurda, teniendo en cuenta que gran parte de los electores aún no había llegado siquiera a Roma en esos momentos y que quedaban muchos días por delante ya con gente que decidirá participando en los encuentros.

De hecho, según su teoría, el último día de congregaciones se habría vivido una conspiración progre, puesto que la dinámica de los participantes vino a reforzar el legado de Francisco, creando una sensación de que el continuismo del sinodalismo de Francisco es irreversible.

El filipino Tagle, conocido como el Francisco Asiático, reforzado por el bumerán de las RRSS

Con el cónclave en ciernes, el gran beneficiado de todos los movimientos en favor y contra de distintos cardenales ha sido el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, uno de los más firmes candidatos desde el principio a ocupar la silla de San Pedro. El purpurado, conocido como el Francisco asiático, ha visto como los vídeos destinados a destruir sus opciones al presentarlo como frívolo se volvían como un bumerán para mostrarle como la opción más sólida para continuar el camino del último pontífice tanto en contenido como en formas.

Tagle vio cómo se publicaba un vídeo de él cantando Imagine de John Lennon, lo que provocó numerosas reacciones y acusaciones de interpretar una canción que aboga por un mundo sin religiones -aunque desde el entorno del cardenal se apresuraron a señalar que se saltó esa parte-.

Lejos de impresionarse, el cardenal, que cuenta con más de 642.000 seguidores en Facebook, subió él mismo el momento a su cuenta de Instagram, además de compartir otros momentos en los que bromea con jóvenes. La elección de los temas no es casual, puesto que se ve a un cardenal, acusado de ser aún más progresista que Francisco, defendiendo puntos clave de la doctrina de la Iglesia.

También se apuntó que la destitución directamente ordenada por Francisco del equipo que gestionaba Cáritas, dirigido por el propio Tagle, tras detectar irregularidades suponía que el purpurado había perdido el favor del papa. Sin embargo, el papel del cardenal filipino durante las exequias del pontífice parecían señalar justo lo contrario.

Parolin, el número dos de Francisco ve debilitada su posición por el acuerdo con China

En el polo opuesto se encuentra el principal favorito al inicio del proceso. El secretario de Estado de Vaticano y número dos de Francisco, Pietro Parolin, ha visto como sus opciones se reducían notablemente tras los ataques de medios conservadores acusándolo de ser el instigador del acuerdo entre el Vaticano y China que permite a los líderes comunistas de Pekín intervenir en el nombramiento de obispos mientras continúa la persecución contra los cristianos.

Las redes se han llenado de las desgarradoras acusaciones del Cardenal Zen, que lo tildó de manipulador y de traidor. El veterano prelado, de 93 años, y que ha estado prisionero en varias ocasiones por negarse a colaborar con el Régimen Comunista Chino, llegó a participar el domingo en las congregaciones alertando de la deriva de la Iglesia en el Gigante asiático.

Anders Arborelius, el converso sueco que crece como el 'tapado' de consenso

Entre los conservadores, y aunque sus opciones siguen siendo mínimas, el cardenal Robert Sarah ha vuelto a coger fuerza gracias a las redes sociales. También el sueco Anders Arborelius, un converso del protestantismo se ha hecho popular al conocerse su historia. Las palabras que le dedicó Francisco en 2022 le han hecho crecer como una posibilidad entre los tapados en busca de un papa de consenso:

"Me gustaría señalar [...] a un hombre que es un modelo de guía: El cardenal Anders Arborelius. No tiene miedo de nada. Habla con todo el mundo y no está en contra de nadie. Siempre busca lo positivo. Creo que una persona como él puede indicar el camino correcto a seguir".

La opción del primer papa negro se aleja

Aunque se ha vuelto a insistir con el cardenal ghanés Peter Turksson desde un lado reformista moderado y con el de la República Democrática del Congo, el conservador Fridolin Ambongo, la idea de la elección del primer papa negro parece alejarse.