El New York Times, New Yorker y Washington Post triunfan en los Premios Pulitzer 2024

5 de mayo, 2025

Este lunes, los Premios Pulitzer reconocieron lo mejor del periodismo de 2024, otorgando cuatro galardones al New York Times, tres a The New Yorker y un premio destacado al Washington Post por su cobertura del intento de asesinato del presidente Donald Trump el verano pasado.

Los premios, distribuidos en 15 categorías de periodismo y ocho categorías artísticas, destacaron trabajos que abordaron temas críticos como la crisis del fentanilo, conflictos globales y la política estadounidense.

El New York Times demostró su versatilidad al ganar en múltiples categorías. Azam Ahmed, Christina Goldbaum y el colaborador Matthieu Aikins recibieron el premio de reportaje explicativo por su análisis de los fallos de la política estadounidense en Afganistán.

Declan Walsh y el equipo del Times fueron reconocidos por su investigación sobre el conflicto en Sudán.

En fotografía de noticias de última hora, Doug Mills se destacó por sus impactantes imágenes del intento de asesinato de Trump, incluyendo una que capturó una bala en el aire cerca del candidato republicano.

Además, Alissa Zhu, Nick Thieme y Jessica Gallagher, en colaboración con The Baltimore Banner, ganaron en periodismo local por su cobertura de la crisis del fentanilo en Baltimore, enfocándose en su impacto desproporcionado en hombres negros.

The Baltimore Banner, un medio local fundado hace tres años, celebró este hito. Su editora jefa, Kimi Yoshino, expresó: “Este es un gran logro para nosotros. Es un testimonio del poder de las noticias locales”. El medio desarrolló un modelo estadístico sobre la crisis del fentanilo, compartido con redacciones en Boston, Chicago y San Francisco, ampliando el impacto de su trabajo.

The New Yorker obtuvo tres premios. Mosab Abu Toha fue galardonado por sus comentarios sobre la vida y el sufrimiento en Gaza, mientras que el podcast In the Dark, liderado por Madeleine Baran, ganó en reportaje de audio por su investigación sobre la muerte de civiles iraquíes a manos de marines estadounidenses en 2005. Moises Saman recibió el premio de fotografía de reportaje por sus imágenes de la prisión de Sednaya en Siria.

El Washington Post fue premiado por su cobertura “urgente y esclarecedora” del intento de asesinato de Trump. Además, los Pulitzer reconocieron a Ann Telnaes, quien renunció al Post en enero tras la negativa del medio a publicar su caricatura editorial que satirizaba a líderes tecnológicos, incluido el propietario del Post, Jeff Bezos, por su cercanía con Trump. Los Pulitzer elogiaron su “valentía”.

El premio de servicio público, que incluye una medalla de oro, fue otorgado a ProPublica por segundo año consecutivo. Kavitha Surana, Lizzie Presser, Cassandra Jaramillo y Stacy Kranitz fueron honradas por su reportaje sobre mujeres embarazadas que murieron debido a retrasos en la atención médica en estados con leyes restrictivas sobre el aborto.

Otros ganadores incluyeron al Wall Street Journal, premiado por su reportaje sobre Elon Musk, que abordó su giro hacia la política conservadora y sus conversaciones privadas con Vladimir Putin.

El Houston Chronicle ganó en redacción editorial por su serie sobre cruces de trenes peligrosos, liderada por Raj Mankad, Sharon Steinmann, Lisa Falkenberg y Leah Binkovitz.

Reuters fue reconocida por su investigación sobre el fentanilo, destacando cómo la regulación laxa facilita su disponibilidad.

La Associated Press fue finalista en noticias de última hora por su cobertura del intento de asesinato de Trump y en reportaje de investigación por su colaboración con Frontline de PBS, documentando más de 1.000 muertes causadas por métodos policiales supuestamente no letales.

inewsource.org en San Diego también fue finalista en reportaje ilustrado por sus historias sobre el fentanilo.

Los Pulitzer también otorgaron una mención especial al fallecido Chuck Stone, pionero del periodismo afroamericano, por su cobertura del movimiento por los derechos civiles.

Mark Warren de Esquire ganó en redacción por un retrato de un pastor que se suicidó tras ser expuesto, y Alexandra Lange de Bloomberg CityLab fue premiada por su crítica sobre espacios públicos.

Los premios de $15.000 alcanzaron la mayoría de las categorías.