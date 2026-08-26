Al menos 19 muertos y 384 turistas sin localizar tras las devastadoras inundaciones en Nepal y el Tíbet

Publicado por Diane Hernández 26 de agosto, 2026

Al menos 19 personas murieron y 384 turistas permanecen sin localizar después de que una enorme inundación golpeara este miércoles la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet, según el balance preliminar de las autoridades nepalíes.

La Oficina de Turismo de Nepal informó que la lista de personas con las que no se ha podido establecer contacto incluye a 291 ciudadanos extranjeros y 93 nepalíes. El registro fue elaborado con información proporcionada por agencias de viajes y empresas turísticas, por lo que todavía está sujeto a verificación.

Viviendas arrasadas y comunidades incomunicadas

La inundación afectó especialmente al distrito nepalí de Rasuwa. Imágenes difundidas por la policía mostraron un río desbordado que arrastraba viviendas y cubría amplias zonas con agua, barro y escombros.

La Policía de Nepal confirmó la recuperación de al menos 19 cuerpos y señaló que varios de sus agentes también permanecían incomunicados. Las autoridades pidieron a quienes viven cerca de las riberas que abandonen inmediatamente las áreas de riesgo, reiteró la AFP.

Entre los lugares afectados se encuentra Syabrubesi, punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang. La emergencia también golpeó zonas utilizadas por viajeros que realizan la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar, en el Tíbet.

El desastre también alcanzó territorio chino

Del lado chino, el torrente de barro afectó el puerto fronterizo de Gyirong, donde medios estatales reportaron numerosas víctimas y desaparecidos, aunque Pekín todavía no ha divulgado una cifra concreta.

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó movilizar todos los recursos disponibles para localizar a los desaparecidos, atender a los heridos y reducir las pérdidas humanas, según la agencia estatal Xinhua.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en ambos lados de la frontera mientras las autoridades intentan determinar la magnitud total del desastre.