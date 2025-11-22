Estudio: caminar más de 3.000 pasos al día podría frenar la progresión del Alzheimer

Publicado por Alejandro Baños 22 de noviembre, 2025

Llevar hábitos saludables puede evitar la aparición de algunas enfermedades o ralentizar la progresión de otras. Entre esas costumbres que uno ha de adaptar a su vida cotidiana aparece la del ejercicio físico. Pero no es necesario imponerse rutinas deportivas exigentes; simplemente con dedicar un breve periodo de tiempo al día es suficiente.

Un estudio de la Mass General Brigham -una red de médicos y hospitales sin ánimo de lucro con sede en Boston (Massachusetts)- indicó que caminar diariamente entre 3.000 y 5.000 pasos -o entre 30 minutos y una hora, dependiendo del ritmo- frena la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Concretamente, esta actividad física podría implicar un retraso de unos tres años en el deterioro cognitivo de las personas que padecen esta afección. Según contabiliza la Alzheimer's Association, en 2025 hay más de siete millones de pacientes en el país.

El estudio ofrece datos más relevantes. Porque, según comprobó esta red científica, realizar una caminata de entre 5.000 y 7.500 pasos cada día podría contener también la progresión de la enfermedad de Alzheimer y retrasarlo hasta siete años.

De no hacer este tipo de ejercicio físico y llevar una vida más sedentaria, el deterioro cognitivo de los pacientes será más rápido.

"Esto arroja luz sobre por qué algunas personas que parecen estar en la trayectoria de la enfermedad de Alzheimer no se deterioran tan rápidamente como otras. Los factores relacionados con el estilo de vida parecen influir en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer, lo que sugiere que los cambios en el estilo de vida pueden ralentizar la aparición de los síntomas cognitivos si actuamos a tiempo", explicó el doctor Jasmeer Chhatwal, uno de los autores del estudio.

"Estos hallazgos nos muestran que es posible desarrollar resiliencia cognitiva y resistencia a la patología tau en el contexto de la enfermedad de Alzheimer preclínica. Esto es especialmente alentador para nuestra búsqueda de la prevención definitiva de la demencia por enfermedad de Alzheimer, así como para reducir la demencia debida a múltiples factores contribuyentes", añadió la doctora Reisa Sperling, otro de los artífices.

El estudio se basó en el análisis -que duró entre dos y 14 años- de 296 personas de entre 50 y 90 que no presentaban indicios sobre deterioro cognitivo. Además, también se usaron tomografías cerebrales PET para medir niveles químicos y también se evaluó la actividad física que realizaba cada uno de ellos.