Un juez extiende el bloqueo a los despidos de empleados en período de prueba, pero solo en algunos estados

Publicado por Sabrina Martin 1 de abril, 2025

Este martes, el juez de distrito James Bredar prohibió de manera indefinida que la Administración de Donald Trump continúe con el despido de miles de empleados federales en período de prueba.

La orden reemplaza una medida anterior y amplía su alcance a dos agencias adicionales: el Departamento de Defensa y la Oficina de Administración de Personal (OPM), aunque la decisión se limita a Washington, D.C., y a los 19 estados que presentaron la demanda.

Limitaciones de la orden judicial

En su fallo, el juez Bredar explicó que la demanda fue interpuesta únicamente por los estados en defensa de sus propios intereses y no como una representación general de los empleados afectados. En consecuencia, la orden judicial no se extiende a todo el país. "Cada estado tiene la facultad de decidir si busca o no una reparación en este caso", señaló Bredar, quien fue nominado al cargo por el expresidente Barack Obama.

Esta decisión afecta a trabajadores de 20 agencias gubernamentales que fueron despedidos en el marco de un plan de reducción de personal impulsado por la Administración Trump. Sin embargo, solo aquellos empleados que laboraban en los estados demandantes y en la capital estadounidense podrán beneficiarse de la reincorporación ordenada por el tribunal.

Procedimientos inadecuados en los despidos

El Gobierno de Trump ha promovido un recorte en la burocracia federal mediante la eliminación de puestos ocupados por empleados en período de prueba, que generalmente tienen menos de dos años en el cargo. Sin embargo, el juez determinó que estos despidos masivos califican como una "reducción de fuerza" (RIF), lo que implica el cumplimiento de ciertos procedimientos Administrativos que no fueron respetados. "El Gobierno tiene el derecho de despedir a empleados en período de prueba, pero debe hacerlo conforme a las leyes y regulaciones establecidas", precisó en su escrito.

Entre las agencias afectadas por esta orden judicial se encuentran los Departamentos de Agricultura, Comercio, Educación, Energía, Salud, Seguridad Nacional, Transporte y Trabajo, así como entidades como la Agencia de Protección Ambiental, la Administración de Pequeñas Empresas y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, entre otras.

Impacto y respuesta política

El fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que han bloqueado políticas clave de la Administración Trump, lo que ha generado críticas desde el Partido Republicano. En las últimas semanas, legisladores conservadores han propuesto restringir la capacidad de los jueces federales para emitir bloqueos que trasciendan los casos específicos ante ellos.

Además de este caso, la Administración Trump ha apelado ante la Corte Suprema otro fallo que reinstaló a 16.000 empleados despedidos de seis agencias federales. Se espera que el máximo tribunal tome una decisión en los próximos días, luego de que los demandantes presenten su respuesta formal.

Este litigio resalta el enfrentamiento entre la Administración y el poder judicial en torno a los límites de la autoridad ejecutiva para reorganizar el aparato gubernamental. Con múltiples demandas aún en proceso, el futuro de estos despidos sigue en disputa en los tribunales.