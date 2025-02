Una caravana con decenas de migrantes da vuelta atrás por temor a las medidas tomadas por Trump

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 12 de febrero, 2025

Este martes, las autoridades panameñas detuvieron una caravana de migrantes ilegales, en su mayoría venezolanos, que decidieron abandonar su intento de llegar a Estados Unidos debido a las políticas migratorias implementadas por la Administración de Donald Trump.

La caravana, compuesta por decenas de migrantes que habían cruzado Centroamérica y México, fue detenida a solo cinco kilómetros de la frontera de Paso Canoas, donde un grupo de agentes antimotines obligó a los migrantes a regresar a Costa Rica para someterse a un proceso de repatriación coordinado entre las autoridades de ambos países.

Efectos de las políticas de Trump

Varios migrantes entrevistados señalaron que las políticas migratorias más estrictas de Estados Unidos fueron un factor decisivo para desistir de su intento de ingresar al país norteamericano. Uno de los migrantes, que prefirió no ser identificado, comentó: "Fuimos a buscar un sueño y una misión que no se pudo cumplir, y ahora vamos de regreso a casa de nuevo", refiriéndose a la frustración por no poder ingresar a Estados Unidos. Otros, como Andrés Paredes, un venezolano que formaba parte de la caravana, indicaron que temían las dificultades del viaje y el riesgo de quedar varados sin poder cruzar la frontera, lo que los llevó a tomar la decisión de regresar.

Repatriación coordinada entre Panamá y Costa Rica

Antes de la detención de la caravana, los ministros de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, y de Panamá, Frank Ábrego, habían acordado un mecanismo de repatriación para los migrantes. Los migrantes fueron enviados a un albergue en Costa Rica, donde se les realizarían controles biométricos para verificar sus antecedentes penales. Posteriormente, serían trasladados en autobuses a Panamá para ser repatriados por vía aérea o marítima.

El Ministerio de Seguridad de Panamá destacó la importancia de garantizar un flujo migratorio ordenado y seguro, conforme a los principios legales y humanitarios establecidos por ambos Gobiernos.