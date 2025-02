La Administración de Trump le retira el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 300.000 venezolanos

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 2 de febrero, 2025

La Administración de Donald Trump decidió revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 300.000 venezolanos que actualmente residen en Estados Unidos. La medida, aún no oficializada, fue reportada este 2 de febrero por The New York Times, que citó una orden interna del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La revocación afectará a los venezolanos que recibieron el TPS en 2023, quienes perderán su estatus en un plazo de 60 días tras la publicación de la orden. El DHS justificó la medida por una revisión de las "condiciones del país", concluyendo que continuar con el TPS va en contra de los intereses nacionales de EE. UU.

Este cambio se produce después de que el Gobierno de Trump eliminara una extensión del TPS aprobada al final del mandato de Joe Biden, que hubiera permitido a los beneficiarios permanecer hasta octubre de 2026. La cancelación de esta extensión representa un golpe significativo para aquellos que confiaban en una mayor protección.

El TPS, que fue otorgado a más de 600.000 venezolanos debido a la crisis política en su país, les ha permitido vivir y trabajar legalmente en EEUU de manera temporal. No obstante, la revocación no afectará a todos los beneficiarios de inmediato, ya que unos 250.000 venezolanos que obtuvieron el TPS antes de septiembre de 2023 seguirán protegidos.

Además, esta medida llega tras el anuncio de que Venezuela aceptará recibir a sus ciudadanos deportados desde EEUU Trump ya había intentado eliminar el TPS para otros países durante su primer mandato, pero varios de esos intentos fueron bloqueados por los tribunales.

Con esta nueva política, el Gobierno de Trump da un paso más hacia la eliminación de las protecciones migratorias temporales, lo que genera incertidumbre entre los migrantes venezolanos que dependen de este estatus para su permanencia en el país.