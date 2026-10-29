Filtración masiva en el DHS: salen a la luz nombres, teléfonos y correos de más de 40.000 empleados

El colectivo Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) divulgó el miércoles registros con datos de más de 40.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluidos algunos miembros vinculados a la comunidad de inteligencia. Junto con los registros, el grupo publicó una herramienta de búsqueda que contiene nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, cargos y listas de distribución de correo de los empleados. La información abarca varias dependencias del DHS, entre ellas la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras y la división de Investigaciones de Seguridad Nacional.

La organización, la cual es conocida por publicar información filtrada, no reveló quién proporcionó la información y se refirió a la fuente anónima únicamente como el "Departamento de la Paz". En un comunicado, la cofundadora del grupo, Emma Best, señaló que los datos publicados servirían para identificar a personal involucrado en diferentes tipos de operaciones. "Es un cambio radical para cualquiera que investigue al DHS, ya que simplifica la identificación de agentes y sus cadenas de mando. Proporciona material para solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información durante años", detalló el comunicado.





En dicho documento, el hacker y activista "maia arson crimew", vinculado al grupo, explicó que el conjunto de datos ofrece información detallada sobre el personal y la estructura interna del departamento. "Este conjunto de datos es enorme tanto por su tamaño como por su impacto. Ofrece una visión sin precedentes de la estructura organizativa del Departamento de Seguridad Nacional y destaca qué personas realizan determinadas tareas en distintas agencias del DHS, incluida ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas]”, señaló.

La divulgación es la tercera filtración de datos gubernamentales que acapara titulares en el último mes. En septiembre, el grupo de hackers ShinyHunters afirmó haber robado una enorme cantidad de datos de la Oficina Federal de Investigación (FBI), incluidos detalles laborales confidenciales e información médica de miles de empleados de la agencia. La semana pasada, el Departamento de Defensa fue objeto de una demanda colectiva tras una brecha de seguridad que dejó al descubierto datos de millones de militares en servicio y retirados.