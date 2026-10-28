Flávio Bolsonaro se expresó por primera vez desde su llegada a Estados Unidos. El excandidato presidencial de Brasil arribó el miércoles al estado de Florida junto a su familia, luego de salir de su país a pesar de la prohibición impuesta por la Justicia brasileña. Desde suelo estadounidense, Bolsonaro publicó primero un comunicado en el que se proclamó "presidente electo", aunque luego modificó por "líder".

En el comunicado, también denunció fraude y prometió liderar la oposición al presidente Lula da Silva desde Estados Unidos.

El pasado domingo, Bolsonaro fue derrotado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. Obtuvo el 48% de los votos, frente al 51% de Lula, quien obtuvo un cuarto mandato y fue el primer candidato que queda segundo en la primera vuelta y logra ganar el balotaje. Bolsonaro desconoció los resultados el mismo domingo, cuestionando la intervención del Supremo Tribunal Federal (STF) en lo que describió como "un cambio de las reglas del juego en medio de la partida".

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro salió de Brasil en la noche del martes, horas después de que el STF ordenara la retención de su pasaporte a raíz de una investigación judicial. Lo hizo por Argentina, donde luego abordó un avión rumbo a la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Allí, junto a su familia, se embarcó finalmente rumbo a Estados Unidos.

"Este es solo el comienzo de nuestra lucha por la democracia"

En el comunicado, Bolsonaro escribió que se dirigía al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como "el líder de Brasil". Sobre las elecciones, afirmó que vio "con consternación cómo se concretaba un fraude electoral ante mis ojos".

"La actuación ilegítima e ilegal del exabogado de Lula permitió que una imposibilidad matemática se hiciera realidad y que Lula añadiera más de 10 millones de votos de la primera a la segunda vuelta", continuó el excandidato.

También le agradeció personalmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Argentina, Javier Milei,.

"Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino al pueblo brasileño, que yo soy el líder (antes escribió "presidente electo") y que los criminales que robaron la elección en Brasil forman parte de una organización criminal que implementó una tiranía", añadió.

A su vez, Flávio Bolsonaro cuestionó la elección y también a la Justicia, haciendo alusión a la condena que cumple su padre: "No era mi intención abandonar mi patria, pero sé exactamente a dónde va a parar esto. Este es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de otros brasileños patriotas comunes e incluso a ciudadanos estadounidenses, tiene un único objetivo: silenciar a cualquiera que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema cooptada por la organización criminal petista".

En adición, se comparó con otros líderes mundiales que debieron ejercer un liderazgo desde el exterior, entre ellos Charles de Gaulle, María Corina Machado y José Martí.

“Lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes allá no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr”, sentenció.

¿Qué dijo Trump?

Poco después de que Flávio Bolsonaro publicara el comunicado, el presidente Trump fue consultado por la versión inicial, sobre si estaba de acuerdo con que era el "presidente electo" de Brasil.

El presidente se negó a respaldar esa versión y respondió lo siguiente: "No voy a hacer ningún comentario al respecto. No me voy a meter en eso. Fueron unas elecciones muy extrañas, eso está claro".