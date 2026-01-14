El republicano Norman Crow gana la elección especial de la Cámara de Representantes de Alabama

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de enero, 2026

El republicano Norman Crow resultó este martes ganador de la elección especial para el Distrito 63 de la Cámara de Representantes de Alabama, tras imponerse a la demócrata Judith Taylor al alcanzar el 64 % de los votos, frente al 35,5 % de su rival. Crow, quien es actualmente concejal de la ciudad de Tuscaloosa, logró la victoria frente a Taylor, una profesora universitaria retirada y presidenta del Comité Ejecutivo Demócrata del condado de Tuscaloosa, en una contienda por un escaño estatal que abarca varias zonas importantes.

Si bien dicho condado ha respaldado en ocasiones a candidatos demócratas, en los últimos años ha mostrado una clara inclinación hacia el Partido Republicano. De hecho, en 2017 votó por el entonces senador demócrata Doug Jones, pero posteriormente giró hacia los republicanos al apoyar a Tommy Tuberville por 10 puntos en 2020 y a Katie Britt por 26 puntos dos años más tarde. Ya en las elecciones de 2024, el presidente Donald Trump se impuso allí por un margen de 20 puntos.

“Estoy entusiasmado con el desafío y con muchas ganas de comenzar mañana por la mañana. Va a ser un primer día vertiginoso. La educación es importante para todos en esta región, así que realmente voy a poner el foco en eso, tratando de ayudar a los estudiantes a enfrentar los desafíos de los empleos del futuro”, dijo Crow, quien añadió que, además de las universidades tradicionales de cuatro años como la Universidad de Alabama y Stillman College, el sistema de colegios comunitarios de dos años siempre desempeñará un papel crucial en el desarrollo de la fuerza laboral.

Los demócratas ganan una elección especial en Connecticut

Los demócratas también se anotaron una victoria en una elección especial para la Cámara de Representantes de Connecticut, luego de que el candidato demócrata Larry Pemberton derrotara al republicano Brandon Sabbag en el Distrito 139 de la Cámara estatal. Pemberton, quien se desempeña como tesorero de la Nación Tribal Eastern Pequot, se impuso a su rival en una contienda que abarca los sectores de Montville, Ledyard y Norwich.

De acuerdo a varios medios de comunicación, Pemberton es un votante no afiliado que obtuvo la nominación demócrata para esta elección especial. La vacante se produjo luego de la muerte del exrepresentante estatal demócrata Kevin Ryan el pasado mes de noviembre, a causa de cáncer, tras haber representado al distrito durante más de tres décadas.