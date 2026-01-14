Los demócratas mantienen su ajustada mayoría en la Asamblea General de Virginia tras ganar dos elecciones especiales

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de enero, 2026

Los demócratas ganaron este martes dos elecciones especiales para cubrir escaños vacantes en la Asamblea General de Virginia, fortaleciendo de esta forma el estrecho control del partido sobre el poder en Richmond. Las contiendas se produjeron luego de que la gobernadora electa y figura demócrata Abigail Spanberger decidiera incorporar a varios legisladores en funciones a su administración entrante, de cara a su investidura la próxima semana.

En el distrito 11 de la Cámara de Delegados estatal, el cual abarca partes del condado de Fairfax, los votantes eligieron a Gretchen Bulova para reemplazar a su esposo y delegado saliente demócrata, David Bulova, quien dejará la Legislatura para asumir como secretario de Recursos Naturales e Históricos del estado. Por su parte, el distrito 23 de la Cámara de Delegados también permaneció en manos demócratas tras la victoria de Margaret Angela Franklin, quien es supervisora del condado de Prince William. Con su triunfo, Franklin sustituye a la delegada demócrata Candi Mundon King, quien está prevista para asumir como secretaria del Commonwealth.

Si bien los demócratas eran ampliamente favoritos en ambas contiendas, al tratarse de distritos que la exvicepresidenta Kamala Harris ganó por más de 30 puntos en 2024, las victorias resultan estratégicamente importantes, ya que el partido busca preservar su ajustadísima mayoría de 49–48 en la Cámara de Delegados. El control es casi igual de estrecho en el Senado estatal, donde los demócratas mantienen una ventaja de 21–19, mientras los legisladores se preparan para abordar asuntos clave, incluidas enmiendas constitucionales sobre el acceso al aborto o la redistribución de distritos a mitad de década.