Mikie Sherrill venció a Jack Ciattarelli y será la próxima gobernadora de Nueva Jersey

Publicado por Joaquín Núñez 4 de noviembre, 2025

Mikie Sherrill será la próxima gobernadora de Nueva Jersey. La congresista demócrata derrotó al republicano Jack Ciattarelli, en una elección que fue menos reñida de lo que marcaban las encuestas.

Con un poco más del 50% de los votos, Decision Desk HQ declaró a la congresista demócrata de 53 años como la ganadora de la carrera. Su estrategia electoral fue nacionalizar la elección, atando en todo momento a Ciattarelli con el presidente Donald Trump.

Sherrill fue la segunda mujer en ser elegida gobernadora en la noche del martes. La primera fue Abigail Spanberger, también demócrata, quien ganó la elección en Virginia.

Por su parte, Ciattarelli hizo campaña focalizándose en temas locales, como los altos impuestos y el alto costo de vida en el estado. Fue la tercera campaña a gobernador consecutiva para el republicano: 2018, 2021 y 2025.

¿Quién es Mikie Sherrill?

Graduada de la Academia Naval de Annapolis, Mikie Sherrill sirvió casi diez años en la Marina de los Estados Unidos, donde fue piloto de helicópteros y más tarde oficial de enlace con los servicios de inteligencia. Para servir se inspiró en su abuelo, quien fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial. Tras dejar el servicio activo, estudió derecho en Georgetown y trabajó como fiscal asistente federal en Nueva Jersey, investigando delitos relacionados con narcotráfico y violencia armada.

Su salto a la política llegó en 2018, cuando encabezó una de las campañas demócratas más seguidas del país. Ese año, ganó el 11.º distrito electoral de Nueva Jersey de la Cámara de Representantes, un bastión republicano desde la década de 1980. La victoria de Sherrill, por casi 15 puntos porcentuales sobre el republicano Jay Webber, fue parte de la ‘ola azul’ que les permitió a los demócratas recuperar el control de la Cámara de Representantes luego de ocho años.

Tras siete años en Washington DC, se presentó a gobernadora con un perfil pragmático y destacando su pasado militar.