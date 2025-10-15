15 de octubre, 2025

La Administración Trump ha lanzado una ofensiva frontal contra los carteles del narcotráfico. Con decenas de miles de americanos muriendo cada año por sobredosis, el presidente Donald Trump ha tomado medidas históricas para frenar la entrada de drogas al país. Las medidas tomadas en el sur del Caribe, además están teniendo un efecto positivo en los países de la región, como es el caso de trinidad y tobago.

Según un cable interno del Departamento de Estado con fecha del 7 de octubre, al que tuvo acceso Voz Media, la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe sur ha tenido un efecto significativo en la reducción de las actividades de los cárteles en Trinidad y Tobago. El documento destaca que la ofensiva contra los cárteles se ha traducido en una disminución de los índices de criminalidad en ese país.

El documento destaca importantes avances en la incautación de drogas, atribuidos a las distintas operaciones de Estados Unidos en el Caribe, y en particular en Trinidad y Tobago. Como ejemplo, se menciona el éxito de la Unidad de Verificación (VU), financiada por EEUU, que el pasado 1 de octubre logró incautar drogas por un valor estimado de 40 millones de dólares, en una operación contra redes transnacionales de narcotráfico.

La intensa ofensiva de la Administración ha contribuido a reducir la criminalidad en Trinidad y Tobago. Durante aproximadamente tres semanas, la Marina de los Estados Unidos ha estado patrullando y realizando interceptaciones en el sur del Caribe. En ese periodo, la tasa de delitos graves en Trinidad y Tobago disminuyó un 31 % respecto a la media mensual registrada desde la declaración del estado de emergencia en julio de 2025.

Casi todas las categorías de delitos en Trinidad y Tobago han disminuido desde que la Administración Trump lanzó su ofensiva contra el narcotráfico. La mayor reducción se registró en los delitos relacionados con estupefacientes, que han caído un 64 % en comparación con la media mensual durante el estado de emergencia.

Respecto a estos logros, un portavoz del Departamento de Estado nos dijo lo siguiente: "Seguiremos trabajando mano a mano con nuestros aliados del Caribe para fortalecer la vigilancia marítima, profundizar la cooperación en materia de seguridad y enfrentar las amenazas transnacionales que nos afectan a todos".

Desarticulación de redes del crimen transnacional

La operación de Estados Unidos en el Caribe sur y su cooperación con Gobiernos como el de Trinidad y Tobago tienen un efecto fundamental para la seguridad de Estados Unidos no solo en la medida en que frenan la entrada de drogas sino que también están desarticulando redes del crimen transnacional.

La Unidad de Crimen Organizado Transnacional (TOCU) de Trinidad y Tobago y la Unidad de Verificación (VU) de Trinidad y Tobago, financiada por EEUU y dirigida por la DEA, han logrado un gran éxito utilizando técnicas avanzadas de investigación y vigilancia, y capturando miembros de organizaciones terroristas y redes de narcotráfico internacionales.

A finales de septiembre, en una operación de dos días de la VU y la TOCU, se incautaron una tonelada de marihuana colombiana de alta calidad y 117 kilogramos (aproximadamente 258 libras) de cocaína, con un valor estimado en la calle de aproximadamente 40 millones de dólares. La operación dio lugar a la detención de un ciudadano de Trinidad y Tobago vinculado a la organización terrorista extranjera Tren de Aragua y a otras redes de tráfico de drogas.

Foto de la incautación de narcóticos del 30 de septiembre y el 1 de octubre

El precio de la cocaína

La ley de la oferta y la demanda explica que a medida que es más difícil conseguir un bien, su precio sube. La acción de la Administración Trump en el Caribe sur contra los carteles ya se ve reflejada en el precio. Fuentes señalan que el precio de la cocaína, traficada principalmente desde Venezuela, ha aumentado de aproximadamente 664 dólares (4500 dólares TTD) por kilo a 957 dólares (6500 dólares TTD), lo que representa un aumento de aproximadamente 44 %

Las consecuencias positivas de presencia de Estados Unidos en el Caribe han sido tan notorias para Trinidad y Tobago, que la primera ministra Persad-Bissessar durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, afirmó que la actividad militar de EEUU "ha sido eficaz para frenar las numerosas actividades de los cárteles de la droga" y reiteró el apoyo de su país a las acciones de EEUU para hacer frente a los "malvados cárteles de la droga".

Sobre las cifras del Gobierno de Trinidad y Tobago, un portavoz del Departamento de Estado nos dijo lo siguiente: "Agradecemos al Gobierno de Trinidad y Tobago por destacar los avances logrados gracias a los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y el Caribe en la lucha contra el narcotráfico. Esta alianza subraya nuestro compromiso compartido de acabar con el tráfico ilícito, reforzar la seguridad regional y proteger a las comunidades de todo el hemisferio".