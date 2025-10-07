Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá durante visita de Carney

Publicado por Carlos Dominguez 7 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump afirmó este martes que hay "grandes avances" en las negociaciones comerciales con Canadá, cuyo primer ministro Mark Carney visitó la Casa Blanca en busca de flexibilizar los aranceles impuestos a su país.

Es la segunda visita de Carney a Washington desde abril, pero a diferencia de otros aliados de EEUU todavía no ha podido sellar un acuerdo para frenar la guerra comercial del líder republicano. Sin embargo, Trump afirmó durante la reunión que Canadá "saldrá muy contenta" de las conversaciones y que "el pueblo canadiense volverá a querernos".

Trump, un "presidente transformador"

Desde el Salón Oval, Carney agradeció a Trump que le haya recibido por segunda vez este año y lo calificó de "presidente transformador".

El primer ministro canadiense también enumeró algunos de los logros del presidente, como conseguir "compromisos sin precedentes de los socios de la OTAN para el gasto en defensa" y "desactivar a Irán como fuerza terrorista".

El líder republicano interrumpió los elogios de Carney para hablar de una posible "fusión de Canadá y Estados Unidos".

"¡Ahí no era a donde iba!", dijo Carney entre risas.

Carney añadió que respalda el plan de paz entre Israel y Gaza de Trump. "Haremos todo lo que podamos para apoyarlo".

Relaciones comerciales "complicadas"

Trump calificó las negociaciones comerciales con Canadá como "complicadas, más complicadas que quizá cualquier otro acuerdo comercial que tengamos".

De acuerdo al líder republicano, esto se debe al "conflicto natural" entre ambos países, pero también al "amor mutuo". Pienso que hemos hecho muchos avances en los últimos meses".

Cuando se le preguntó al presidente si ofrecería a Canadá un compromiso sobre los aranceles al metal, Trump respondió que ya se habían hecho compromisos. "Queremos fabricar nuestro propio acero, no queremos traer acero en su mayor parte".

"Estamos trabajando en las fórmulas, y lo conseguiremos", aseguró Trump.

Asimismo, el presidente dijo que quiere que a Canadá "le vaya genial, pero hay un punto en el que queremos el mismo negocio", añadiendo que los dos países están "en competencia" y por eso no deja de mencionar una "manera muy fácil de resolver ese problema", refiriéndose a la posible fusión de ambos países.

Los planes para el sistema de defensa 'golden dome'

Durante la rueda de prensa, Trump dijo que él y Carney "trabajarán juntos en un golden dome para los dos países" y afirmó que esto "va a ser muy importante".

Carney habla de la crisis del fentanilo

Trump también pareció satisfecho con el historial de Canadá hasta ahora para combatir el tráfico de fentanilo, diciendo que el país ha "trabajado duro y han hecho un trabajo mucho mejor que en el pasado".

El presidente dijo que ha trabajado tanto con Canadá como con México para que la situación sea "mucho mejor".

Por su parte, Carney comentó que cualquier cantidad de fentanilo "es demasiado", añadiendo que su Administración ha reducido su impacto "sustancialmente".

Según el Gobierno canadiense, la "visita de trabajo" de Carney en Estados Unidos busca restaurar las relaciones bilaterales y discutir sobre "prioridades comunes en una nueva relación económica y de seguridad entre Canadá y Estados Unidos".