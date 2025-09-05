A pesar de los rumores sobre la Administración Trump, Eric Adams confirma que seguirá como candidato a alcalde de NYC

Publicado por Joaquín Núñez 5 de septiembre, 2025

Eric Adams confirmó que seguirá en la carrera para alcalde de la Ciudad de Nueva York. Dejando de lado los rumores sobre posibles cargos en la Administración Trump, el actual alcalde despejó las dudas sobre su candidatura. De cara a noviembre, Adams venía recibiendo presiones para hacerse a un lado y facilitar un mano a mano entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo.

En una conferencia de prensa realizada en la tarde del viernes, el alcalde atacó a Cuomo y aseguró que es el único capaz de detener al candidato socialista.

"Quiero ser claro con ustedes. Andrew Cuomo es una serpiente y un mentiroso. Estoy en esta carrera y soy el único que puede vencer a Mamdani", expresó.

En los días previos, se especuló con la posibilidad de que abandone la carrera para aceptar un puesto en la Administración Trump. Tanto el New York Times como el New York Post informaron sobre las intenciones de la Casa Blanca de ofrecerle un puesto diplomático. En concreto, mencionaron el de embajador en Arabia Saudita. De acuerdo con Politico, también se lo consideraba para trabajar en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

"Además de ese puesto y la embajada saudí, se le han propuesto puestos diplomáticos en varios otros estados del Golfo Pérsico, según otra persona con conocimiento directo de la situación", añadieron desde el citado medio.

A través de una declaración difundida por su portavoz, el alcalde dijo que no había recibido ningún ofrecimiento, aunque dejó la puerta abierta a aceptarlo eventualmente.

"Servir a los neoyorquinos como su alcalde es el único trabajo que siempre he querido. Estoy orgulloso de los avances que hemos logrado en la reducción de la delincuencia, la mejora de las escuelas, la construcción de viviendas y la reducción de los costes para las familias trabajadoras, y sigo siendo la persona más indicada para dirigir esta ciudad hacia adelanto", expresó Adams en una declaración difundida por un portavoz.

"Aunque siempre estaré dispuesto a escuchar si se me pide que sirva a nuestro país, no se me ha hecho ninguna oferta formal. Sigo presentándome a la reelección y mi atención se centra por completo en la seguridad y la calidad de vida de todos los neoyorquinos", añadió.

Se espera que la salida de Adams ayude al exgobernador Andrew Cuomo, quien perdió en las primarias con Mamdani pero decidió postularse como independiente. Si bien las encuestas lo muestran en un distante segundo lugar, un reciente sondeo de Tulchin Research lo encontró ganando en un hipotético mano a mano contra el candidato socialista.

De acuerdo con sus resultados, en caso de que Adams y el republicano Curtis Sliwa abandonen la carrera, Cuomo se impondría con el 52% de los votos frente al 41% de Mamdani. "Esa encuesta tiene razón", declaró al respecto el exgobernador del estado.