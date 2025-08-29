Newsom anuncia un operativo para retirar los campamentos de indigentes en California

Publicado por Sabrina Martin 29 de agosto, 2025

El gobernador Gavin Newsom anunció el viernes la puesta en marcha de un grupo especial encargado de retirar campamentos de personas sin hogar en las principales ciudades de California. La iniciativa, presentada bajo el argumento de atender preocupaciones de seguridad pública.

El plan, llamado Grupo de Trabajo de Acción Estatal para la Facilitación de Campamentos (SAFE), iniciará en los próximos 30 días sobre campamentos situados en propiedades estatales en Los Ángeles, San Francisco, Oakland, San Diego, Sacramento, San José, Long Beach, Anaheim, Bakersfield y Fresno.

Según expresó Newsom en un comunicado, su estado está “superando a la nación” en la atención de la falta de vivienda y aseguró que “nadie debería vivir en un campamento peligroso o insalubre”.

Las agencias involucradas

El Grupo SAFE reúne a distintas dependencias, entre ellas la Oficina de Servicios de Emergencia, la Agencia de Vivienda y Negocios, el Consejo Interinstitucional sobre Personas sin Hogar, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Patrulla de Carreteras y la Agencia de Transporte de California.

La oficina del gobernador indicó que los desalojos de campamentos se complementarán con oferta de refugios y servicios básicos.