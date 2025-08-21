La Corte Suprema de California rechaza bloquear el plan de redistribución de distritos electorales de Newsom

Publicado por Williams Perdomo 21 de agosto, 2025

La Corte Suprema de California rechazó los intentos de los republicanos de detener el plan de redistribución de distritos del gobernador Gavin Newsom.

Los legisladores republicanos argumentaron, en una demanda presentada el lunes, que la medida electoral del demócrata no había sido publicada con la antelación suficiente para cumplir con los requisitos de notificación pública establecidos en la Constitución estatal.

Sin embargo, la corte consideró que los republicanos "no han cumplido con su obligación de establecer una base para la exención en este momento bajo la Constitución de California".

“Seis jueces, todos nombrados por gobernadores demócratas, respaldaron la orden, mientras que la jueza Carol Corrigan, la única nombrada por el Partido Republicano, estuvo ausente y no participó”, explicó San Francisco Chronicle que informó primero de la decisión.

En la actualidad, los demócratas controlan 43 de los 52 asientos en la Cámara de Representantes estatal. Si se aprueba, la propuesta del gobernador modificaría la forma en que se distribuyen los escaños en la Cámara de Representantes de EEUU.