Suspenden de la campaña a una asesora de Eric Adams tras ser acusada de entregar dinero a una periodista

Publicado por Williams Perdomo 21 de agosto, 2025

La campaña del alcalde de Nueva York, Eric Adams, informó de que suspendió a una de sus asesoras, Winnie Greco, luego de que se le acusara de entregar una bolsa de papas fritas llena de dinero a una periodista.

De acuerdo con la información, tras un acto de campaña en Harlem, Greco entregó a la reportera Katie Honan (del medio The City) una bolsa abierta de papas. Dentro había un sobre rojo con billetes: al menos un billete de 100 dólares y varios de 20 dólares.

The City informó de que la reportera del Ayuntamiento vio a Greco cerca del anuncio de la apertura de la nueva oficina de campaña de Adams, en Harlem. El medio detalló que Greco le envió un mensaje a la comunicadora y le pidió que se reunieran.

Luego, se dirigieron al Whole Foods que estaba cerca. Dentro del lugar, la asesora del alcalde demócrata presuntamente le entregó a Honan la bolsa de papas fritas abierta y arrugada. Según el reporte, Honan le dijo -pensando que se trataba de comida- que no quería quedarse con el paquete, pero Greco insistió.

"Antes de entrar en una estación de metro cercana, Honan abrió la bolsa y descubrió dentro un sobre rojo lleno de dinero en efectivo: al menos un billete de 100 dólares y varios de 20. La reportera llamó entonces a Greco y le dijo que no podía aceptar el dinero y le preguntó si aún estaba cerca para devolvérselo. Greco dijo que se había ido de la zona. Honan le dijo que tenía que devolver el dinero, y Greco le dijo que podrían verse en algún momento en el barrio chino", reseñó The City.

Tras ser consultada por The City sobre la situación, Greco aseguró que se trató de un error y pidió disculpas. Posteriormente, tanto Greco, de origen chino, y su abogado dijeron que se trataba de una cuestión cultural.

"Les aseguro que la intención de Winnie era completamente inocente. En la cultura china, se suele dar dinero a otros como muestra de amistad y gratitud". Winnie se disculpó y dijo sentirse avergonzada por cualquier "impresión negativa o confusión" que esto pueda haber causado, dijo el abogado de Greco, Steven Brill.

Por su parte, el portavoz de la campaña de Eric Adams, Todd Shapiro, informó de que Greco fue suspendida inmediatamente de la campaña:

“Winnie Grecco no ocupa ningún cargo en esta campaña y ha sido suspendida de todas las actividades relacionadas con la campaña de voluntarios. El alcalde Adams desconocía este asunto. Siempre ha exigido los más altos estándares éticos y legales, y su único objetivo sigue siendo servir a la gente de la ciudad de Nueva York con integridad”, expresó Shapiro.