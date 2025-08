Jim Jordan criticó al Gobierno británico por las regulaciones a la libertad de expresión: "Nos preocupa el impacto en los estadounidenses"

Publicado por Santiago Ospital 1 de agosto, 2025

El presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, desveló correos que probarían casos de censura en Reino Unido, e incluso presiones a empresas estadounidenses.

El representante republicano se encontraba encabezando una gira por Reino Unido para tratar el asunto de la censura, durante la cual declaró a la prensa local: "Nos preocupa la libertad de expresión aquí, pero nos preocupa principalmente el impacto que sus leyes pueden tener en los ciudadanos estadounidenses".

La "censura" durante las protestas de Southport

En una serie de publicaciones en X, el congresista compartió capturas de pantalla de supuestos correos electrónicos de funcionarios británicos a empleados de redes sociales. Sus posteos más recientes demostrarían que el Gobierno de Starmer habría tratado de acallar voces críticas a su gestión y discursos sobre la inmigración durante unas protestas masivas del año pasado.

Aunque el representante no aclara qué empresas recibieron mensajes, uno parece ir dirigido a TikTok. El emisor fue el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología (DSIT), como revela la dirección de envío ("@dsit.gov.uk") y confirma por escrito el representante republicano.

"Estoy seguro de que no les sorprenderá la gran cantidad de contenido antiinmigrante dirigido a las comunidades musulmana y judía, así como las narrativas preocupantes sobre la policía y un sistema de 'doble rasero'", se puede leer en uno de los correos.

Jordan explicó el "doble rasero” como un "sistema judicial que trata a los críticos del Gobierno con mayor dureza que a los delincuentes violentos".

Tras compartir tres ejemplos de mensajes repudiados por los reguladores, estos piden una respuesta "tan pronto como sea posible", tras preguntar qué tipos de contenidos están siendo monitoreados por la plataforma y qué medidas se tomaron al respecto.

Las comunicaciones se realizaron durante unas protestas masivas en agosto del año pasado, comenzadas tras el asesinato de tres niñas en la ciudad de Southport. Los reguladores aluden al episodio, agradeciendo a la plataforma por su "continua ayuda en relación con Southport" y su "sus esfuerzos proactivos para apoyar a las fuerzas del orden locales" -frases que podrían implicar colaboraciones previas-.

Ejemplos de "contenido preocupante"



En otro correo, los reguladores comparten con una tecnológica un contenido de un usuario protestando porque le habían denegado un pedido de información pública sobre hoteles que alojaban a inmigrantes ilegales. "¿Podría el equipo de Confianza y Seguridad evaluar esto?", piden: "Existe un claro sentido de urgencia".

Jordan también asegura que las autoridades británicas enviaron a las tecnológicas ejemplos de "'contenido preocupante' que debían censurar". Uno sería el siguiente tuit, que acompaña un video con las palabras "parece Islamabad, pero es Manchester":

Para el legislador, estos correos demostrarían que Londres había intentado "censurar el debate público sobre las políticas de inmigración y asilo durante este período de intenso debate público [por las protestas de Southport]" y que "también quiso silenciar las discusiones sobre las políticas europeas de migración masiva".

El vínculo con Estados Unidos



"Las autoridades británicas tampoco querían que esta censura se limitara a su país", aseguró Jordan. El representante se refirió a las palabras del comisario de la Policía Metropolitana de Londres, Mark Rowley, quien por aquellas fechas dijo a Sky News:

"Aplicaremos todo el peso de la ley… tanto si usted se encuentra en este país cometiendo delitos en la calle o si los comete desde lejos en línea, lo perseguiremos".

Preguntado específicamente por Elon Musk, quien tuiteó sobre las manifestaciones, Rowley aseguró que "ser un guerrero del teclado no te protege de la ley". "Iremos detrás de esos individuos al igual que hacemos con los matones en la calle".

En una entrega previa de lo que bautizó como "Los Archivos de la Censura Británica", Jordan aseguró que los reguladores de Starmer también apuntaron contra empresas estadounidenses. En aquella ocasión apuntó contra Ofcom, un regulador de comunicaciones independiente en Reino Unido.

Una de sus supuestas víctimas fue la plataforma Rumble. Los correos revelados por el Comité de Supervisión muestran un intercambio entre la red social y el Ofcom en el que el primero asegura que Reino Unido no es uno de sus mercados: ni tiene un alto número de usuarios allí ni lo busca como "mercado objetivo".

El regulador responde que aunque aún no concluyó sobre si la legislación británica abarca a Rumble, la opinión de la empresa no importa. No queda en ella decidirlo. "Estaremos monitoreando atentamente la posición de Rumble", advierte y le alienta "encarecidamente" a que se ciña a las leyes británicas.

La respuesta de la Administración



"Una de las razones por las que la libertad de expresión es tan importante es que permite a los ciudadanos tener información precisa y conversaciones honestas sobre los errores políticos de la clase dominante; la inmigración es un claro ejemplo de ello", aseguró un portavoz de la Administración tras las últimas revelaciones, en declaraciones recogidas por The Telegraph.

"Estamos siguiendo de cerca y con gran preocupación la evolución de la libertad de expresión en el Reino Unido", continuó. También aseguró que la Casa Blanca ya había "tomado medidas decisivas contra los extranjeros que censuran a los estadounidenses".

La Administración criticó numerosas veces las regulaciones europeas del discurso. Uno de los ejemplos que más revuelo generó en Europa fueron las palabras de JD Vance en Munich, en las cuales aseguró que la libertad de expresión estaba siendo atacada en el continente:

Desde el Gobierno británico negaron al Telegraph que se hubiese producido censura alguna, afirmando en cambio que se había limitado a monitorear tendencias y señalar a las plataformas casos de violación de sus propias normas internas.