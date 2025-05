Trump anuncia desde Pensilvania que los aranceles al acero subirán al 50%

Publicado por Sabrina Martin 30 de mayo, 2025

Desde una planta siderúrgica en Pensilvania, el presidente Donald Trump anunció que su Administración duplicará los aranceles al acero importado, del 25 % al 50 %, como parte de una estrategia más agresiva para defender la producción nacional y mantener el control estadounidense sobre empresas clave como US Steel.

Durante un evento realizado en el condado de Allegheny, uno de los centros históricos de la producción siderúrgica en el país, Trump explicó que el aumento de los aranceles busca garantizar la supervivencia y competitividad de la industria del acero. “Vamos a aumentar el impuesto del 25 al 50 por ciento sobre el acero en los Estados Unidos de América, lo que asegurará aún más la industria del acero en los Estados Unidos”, declaró el presidente ante trabajadores y medios de comunicación.

El anuncio fue presentado como parte de un acuerdo entre la empresa estadounidense US Steel y la compañía japonesa Nippon Steel, que recientemente unieron fuerzas tras meses de controversia por la posible compra extranjera de US Steel. Trump aseguró que el pacto alcanzado protegerá los intereses nacionales y permitirá que US Steel “siga siendo una empresa estadounidense”, a pesar de la participación extranjera.

Un acuerdo con Japón en medio de tensiones comerciales

Trump calificó el convenio como “trascendental” y elogió a Japón como un “gran socio”. La asociación entre US Steel y Nippon, según el presidente, generará al menos 70.000 empleos y sumará 14.000 millones de dólares a la economía del país.

Cabe recordar que desde que Nippon Steel anunció su intención de adquirir US Steel, el futuro de la compañía —fundada en Pittsburgh— se convirtió en un tema político sensible, especialmente en estados clave para las elecciones. Tanto Trump como el entonces presidente Biden se opusieron inicialmente a la venta.

Aranceles: una estrategia que genera división Aunque Trump ha asegurado que los aranceles ayudan a proteger empleos y recuperar industrias que antes fueron abandonadas, esta política también ha generado críticas. Expertos económicos y políticos de ambos partidos han advertido que el aumento de aranceles suele traducirse en un aumento de precios para los consumidores y una tensión innecesaria con los socios comerciales. Wall Street ha reaccionado con escepticismo en el pasado, y varios de estos aranceles han sido objeto de demandas judiciales.

De hecho, un tribunal suspendió recientemente un fallo que anulaba aranceles anunciados por Trump. Sin embargo, el Gobierno apeló esa decisión y se levantó el bloqueo.



Tensiones con China reaparecen

Trump también aprovechó su visita a Pensilvania para acusar a China de no cumplir con sus compromisos comerciales. Señaló que Pekín está retrasando las exportaciones de tierras raras y bloqueando licencias clave, lo que representaría una violación del acuerdo anterior entre ambos países.