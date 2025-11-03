Los Hermanos Musulmanes, y no Israel, son la raíz de la hambruna y el genocidio

3 de noviembre, 2025

Esta semana han aparecido vídeos espantosos que muestran violaciones, masacres, hambruna y torturas. No, no en la Franja de Gaza, sino en Nigeria y Sudán. Búsquelo en Google si le interesa, pero no diga que no fue advertido.

Esta es solo la última manifestación de la horrenda violencia, principalmente contra cristianos, que se ha venido produciendo en el África subsahariana desde hace años. En 2015, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que 6.000 personas fueron asesinadas ese año.

Intersociety, la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, informa de que al menos 52.000 cristianos han sido asesinados este año y que 18.500 han sido secuestrados, muchos de los cuales probablemente no hayan sobrevivido, según un artículo de opinión atribuido a Robert Royal en The Washington Post.

Se ha informado de hambrunas en Sudán, Sudán del Sur, Yemen, Haití y la República Democrática del Congo. Entre los países que padecen hambre grave se encuentran Afganistán, la República Centroafricana, Siria, Madagascar y partes del Sahel.

¿Por qué es noticia ahora?

Cada vez está más claro que no hubo "hambruna" ni "genocidio" perpetrados por Israel en Gaza. También está claro que Hamás está actualmente asesinando a palestinos en las calles y jugando a "esconder los cuerpos" de los rehenes israelíes asesinados, en lugar de entregarlos de forma digna, como se había comprometido a hacer en el acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre. En consecuencia, parece que nadie está realmente interesado en investigar a fondo.

Pero tras descubrir que las denuncias de genocidio, acompañadas de espeluznantes fotografías, son buenas para la audiencia, los medios de comunicación están buscando otros temas. Y, de hecho, han dado con una situación en África que debería haber sido noticia de primera plana hace mucho tiempo.

Reuters publicó el mes pasado una serie de tres partes sobre cadáveres en fosas comunes. Incluía lo siguiente:

"Durante cuatro noches casi todas las semanas, de seis a ocho camiones llenos de tierra, restos humanos y gusanos viajaban al... desierto, según los testigos implicados en la operación. El hedor se pegaba a la ropa y al pelo de todos los implicados... camiones cargados de cadáveres llegaban de hospitales, centros de detención y campos de batalla. Había tantos cadáveres que dos distribuidores de alimentos propiedad del Gobierno -empaquetadores de carne y otra empresa que distribuían fruta y verdura- redirigieron sus camiones frigoríficos para transportar a los muertos".

Esto tampoco es Gaza, aunque es probable que Hamás insista en que lo es. Los cadáveres no son palestinos, aunque es probable que Hamás insista en que lo son.

Esperen.

Se trata de una operación en Siria, organizada por los matones del entonces presidente sirio Bashar al Assad, que se extendió de 2019 a 2021. Se calcula que unos 160.000 sirios están desaparecidos desde la época de la guerra civil, que comenzó en 2012. Reuters tiene testimonios originales de los participantes, grabaciones de drones y análisis de expertos sobre lo que muestran las grabaciones de los drones.

Más sorprendente es la total falta de interés por el bárbaro comportamiento de Siria durante esa guerra civil. A los dos años de la misma, tres abogados internacionales denunciaron pruebas del "asesinato sistemático" de unos 11.000 detenidos; muchos con pruebas de tortura. Fue conocido como el "Informe César".

A finales de 2018, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, más de 500.000 sirios habían sido asesinados, el 85 % de ellos civiles, víctimas del Gobierno sirio y sus aliados. Las Naciones Unidas dejaron de publicar estadísticas después de eso. En 2011, la población de Siria era de aproximadamente 23 millones de personas. Para noviembre de 2018, más de 5,6 millones de sirios habían huido del país, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y más de 6 millones se encontraban desplazados internamente, lo que representaba cerca de la mitad de la población.

Los amplios ataques de Israel en 2024 contra las organizaciones terroristas patrocinadas por Irán—como Hamás, Hezbolá y los hutíes— debilitaron el control iraní sobre Siria y facilitaron el desplazamiento de las fuerzas de Hayat Tahrir al Sham (HTS) bajo el control de Ahmad al Sharaa, alias Abu Mohammad al Julani.

Mucha gente respiró aliviada. Cualquier cosa sería mejor que Assad, ¿correcto? Puede que sí. Tal vez no. Independientemente de cómo se llame a sí mismo, al Sharaa es un yihadista internacional apoyado por Turquía y es afín a los Hermanos Musulmanes. Sus milicias están matando actualmente a kurdos, drusos y alauitas por todo el país.

Volviendo al panorama general.

El analista político emiratí Amjad Taha publicó en X fotos de Shiri Bibas con sus hijos, así como de una mujer sudanesa con los suyos. Taha escribe:

"Ambas asesinadas por las fuerzas dirigidas por los Hermanos Musulmanes, una en Sudán, otra en Gaza. Ambos asesinos culpan a otros de sus crímenes. Ambos tienen a los medios de comunicación occidentales dirigiendo su propaganda. En Sudán, un Ejército de los Hermanos Musulmanes ejecutó a esta mujer de la foto y a sus bebés. Le preguntaron: '¿Eres de las FAR, Damiya?'". Ella dijo que no. La mataron de todos modos.

"En Gaza... se les vio falsificar 'cadáveres de rehenes' que habían guardado durante meses, simulando que acababan de encontrarlos, violaron a mujeres, negaron haber matado a bebés e incluso culparon a Estados Unidos por ello. En El Fasher, Sudán... arrastraron la guerra hasta allí, rompieron el Tratado de Juba, utilizaron a civiles como escudos humanos y convirtieron a su pueblo en rehenes para hacer propaganda".

Puedes fingir que no pasa nada. Se puede utilizar a Israel como contrapunto para proyectar falsedades y proteger a los Hermanos Musulmanes y a sus aliados —como Turquía, Qatar y otros—, pero el argumento de Taha es el que refleja la realidad. Los Hermanos Musulmanes representan el mal con uniforme.

Shoshana Bryen, directora sénior del Jewish Policy Center y editora de la revista trimestral inFOCUS.

© JNS