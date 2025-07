Mientras el antisemitismo aumenta en Europa, la respuesta de Trump demuestra el excepcionalismo estadounidense

28 de julio, 2025

Los incidentes de odio antijudío flagrante, así como la indiferencia —cuando no el aliento directo— de algunos Gobiernos europeos ante tales atrocidades, se han multiplicado en las últimas semanas. El trato escandaloso que recibieron un grupo de estudiantes judíos franceses, expulsados de un avión de la aerolínea española Vueling y cuyo instructor fue arrestado por cantar en hebreo, representa el último ejemplo de cómo los judíos de la diáspora y los israelíes son objeto de discriminación y maltrato.

Oscar Puente, ministro de Transporte de España y miembro del Partido Socialista Obrero Español, agravó la situación al defender posteriormente las acciones ofensivas de Vueling, refiriéndose a los jóvenes franceses abusados como “niñatos israelíes”. Eso dejó claro que, al menos en lo que respecta a España, la discriminación contra los judíos no solo cuenta con respaldo oficial, sino que incluso se ve como una estrategia efectiva para ganar apoyo entre los votantes.

Una crisis posterior al 7 de octubre

Aunque algunos alegan de manera engañosa que lo que estamos presenciando es una reacción comprensible al sufrimiento en Gaza y que se trata simplemente de una “crítica” a Israel, la cantidad de incidentes en los que personas identificadas como judías son objeto de abuso y discriminación es ya demasiado extensa como para negar que lo que el mundo está presenciando se ha convertido en una crisis. Desde los ataques liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 —una jornada marcada por asesinatos en masa, violaciones, torturas, secuestros y destrucción—, el odio antijudío no solo ha regresado: ha sido legitimado por los estamentos intelectuales, académicos, legales y culturales de todo el mundo, que ahora consideran el antisionismo como un punto de vista legítimo e incluso ilustrado, pese a que es una idea prejuiciosa que niega derechos a los judíos que no se le niegan a ningún otro grupo.

Si bien existen excepciones en Europa —como Hungría o la República Checa—, estos países son pocos y confirman la regla general. Las calumnias propagandísticas de Hamás que falsamente acusan a Israel de matar de hambre intencionalmente a los residentes de Gaza y de cometer “genocidio” no solo se han normalizado; ahora se consideran verdades incuestionables que justifican declaraciones y acciones que pintan a los judíos de manera negativa y, como resultado, fomentan su maltrato.

Aunque el antisemitismo también se ha disparado en Estados Unidos en los últimos 22 meses, sería un error pensar que la situación es igual a la del resto de la diáspora judía.

Las acciones recientes del Gobierno estadounidense para combatir este odio y fanatismo no solo demuestran que el presidente Donald Trump está comprometido seriamente con esta lucha, sino que también evidencian que el excepcionalismo estadounidense —la idea de que Estados Unidos es fundamentalmente diferente del resto del mundo— sigue vigente, a pesar de los esfuerzos constantes de la izquierda woke por destruirlo junto con el resto del canon occidental.

Una derrota para los progresistas

La prueba más reciente llegó esta semana, cuando se anunció que la Universidad de Columbia había llegado a un acuerdo con el Gobierno estadounidense por haber tolerado y promovido el antisemitismo desde el 7 de octubre. Aunque los términos del acuerdo no alcanzaron lo que Trump había exigido originalmente —que el departamento de estudios de Medio Oriente fuera puesto bajo administración especial—, el pacto representa una derrota para los progresistas, cuyo “largo camino” de infiltración en las instituciones estadounidenses les había permitido apoderarse del sistema educativo del país.

La universidad pagará una multa de 221 millones de dólares y acordará implementar una serie de reformas profundas para eliminar la forma en que su adhesión al catecismo woke de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) institucionalizó políticas basadas en la raza que facilitaron el antisemitismo en el campus. Estos resultados demuestran que Trump logró que una universidad de la Ivy League se sometiera a su voluntad tras una repulsiva oleada de protestas anti-Israel y campamentos pro-Hamás que surgieron después del 7 de octubre y que apuntaron a estudiantes y profesores. Ha dejado claro que, aunque el movimiento anti-Israel y antisemita ha ganado fuerza en otras partes, en Estados Unidos está siendo derrotado.

Esto no solo se debe a que el acuerdo con Columbia aumenta la presión sobre la Universidad de Harvard —un objetivo aún más relevante en la campaña de Trump contra el mundo académico— para rendirse en lugar de seguir siendo el símbolo de la “resistencia” de la izquierda frente al presidente. También envía un mensaje claro al mundo: aunque la extraña alianza rojo-verde se ha unido en torno a la causa del antisionismo —estigmatizando a israelíes y judíos estadounidenses como parias que deben ser rechazados y perseguidos por las élites globales—, esas ideas están retrocediendo en Estados Unidos.

Aun así, la lucha contra la guerra de la izquierda contra el canon de la civilización occidental y el excepcionalismo estadounidense está lejos de terminar. La situación en Columbia requerirá supervisión gubernamental constante en los próximos años, ya que es probable que las autoridades de la universidad hagan todo lo posible para evadir los términos del acuerdo y continúen promoviendo el reinado de DEI y permitiendo que su cuerpo docente, casi uniformemente izquierdista, continúe adoctrinando en ideas tóxicas como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de asentamiento. De hecho, algunos liberales ya presentan el acuerdo como un buen negocio que les permitió conservar los 1.300 millones de dólares en financiamiento federal que Trump amenazó con retener, a cambio de pagar 221 millones y prometer reformas que podrían eludirse mediante una política de incumplimiento sutil en lugar de resistencia abierta.

El antisemitismo promovido por DEI

No debe ponerse en duda la determinación de Trump de tomar esta cuestión en serio y perseverar.

El acuerdo con Columbia no es solo un modelo que otras universidades importantes —tanto públicas como privadas— deberán aceptar si quieren conservar la ayuda federal que las mantiene a flote. Es solo el inicio de una ofensiva amplia que la administración está llevando a cabo para revertir la ola woke que permitió a ideologías de extrema izquierda tomar el control de la educación estadounidense. Esto incluye no solo la eliminación de DEI y otras formas ideológicas de racismo, sino también restricciones al ingreso masivo de estudiantes extranjeros, un factor que ha contribuido a que las universidades se conviertan en bastiones del antisemitismo en los últimos años, además de ser una de sus principales fuentes de ingresos.

Aunque el odio a los judíos ha sido el tema central sobre el que gira esta reforma educativa, no es el único foco del debate. Lo que la administración ha comprendido —y que algunos grupos judíos tradicionales como la Liga Antidifamación y el Comité Judío Americano no han logrado ver— es que los abusos y atropellos ocurridos en los campus desde el 7 de octubre solo fueron posibles gracias al control previo que los progresistas habían obtenido sobre esas instituciones.

Los propagandistas pro-Hamás han tenido un éxito sorprendente al presentar a las víctimas del 7 de octubre como los villanos del conflicto que los terroristas iniciaron, en lugar de reconocer a una democracia que lucha por su existencia frente a islamistas que desean destruir al único Estado judío del planeta. La facilidad con la que muchos estudiantes y profesores aceptaron esta ficción es resultado de haber sido adoctrinados previamente con la idea equivocada de que los judíos e Israel eran “blancos opresores” siempre en el error, mientras que sus enemigos palestinos eran “personas de color” siempre en lo correcto.

La única manera de erradicar el antisemitismo en el ámbito académico es obligar a estas instituciones a abandonar la ideología de izquierda que permite la discriminación ilegal por la cual Columbia ahora ha aceptado responder.

Las elecciones tienen consecuencias

Es obvio que nada de esto habría ocurrido si Trump no hubiera derrotado a la vicepresidente Kamala Harris en noviembre pasado. La administración del presidente Joe Biden convirtió a DEI en política nacional mediante órdenes ejecutivas, obligando a todos los departamentos y agencias del Gobierno a adoptar su propia versión de esta ideología discriminatoria y a nombrar comisarios woke para hacerla cumplir, tal como ya lo habían hecho muchas universidades, organizaciones artísticas y corporaciones. Pero, como solía decir el expresidente Barack Obama: “las elecciones tienen consecuencias”. Y una de las principales consecuencias de la elección presidencial de 2024 ha sido la determinación de Trump de revertir las normas de DEI de Biden, que contradecían su supuesta oposición al antisemitismo y fomentaron la oleada de odio a los judíos tras el 7 de octubre.

Durante los años de Biden, DEI y la discriminación contra los judíos que conlleva parecían tan generalizados y profundamente arraigados en el mundo académico y la cultura estadounidense que parecían imposibles de combatir. Pero como algunos advertimos el año pasado, todo lo que se necesitaba para revertir esa situación aparentemente insalvable era una administración decidida a hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíben la discriminación racial y el antisemitismo. Eso es exactamente lo que ha hecho Trump. Aunque algunos critiquen la naturaleza indiscriminada de sus amenazas de quitar fondos a universidades como Harvard y Columbia, el mensaje que esas advertencias han enviado a cada institución del país ha sido claro y contundente. El reinado de DEI y su impacto en la contratación, admisiones, programación y currículo que provocó el auge del odio —e incluso de la violencia— posterior al 7 de octubre, está siendo desmantelado rápidamente en las instituciones estadounidenses.

Eso también está afectando la disposición de muchas de estas mismas entidades a abrazar la idea falsa de que Estados Unidos es un país irremediablemente racista, una narrativa popularizada por el proyecto fraudulento “1619” del New York Times. Esta idea —contraria a los principios estadounidenses y al pueblo judío— sigue teniendo influencia en el sistema educativo, impulsada por los sindicatos de maestros y otros actores que promueven teorías tóxicas de izquierda. Sus defensores aún tienen posiciones que les permiten difundirla a través de los medios tradicionales como el Times. Pero ahora que el Gobierno ha demostrado que usará la amenaza de quitar fondos federales para eliminarla, sus días parecen estar contados.

Una república excepcional

El excepcionalismo estadounidense es una idea que ha perdido popularidad entre la izquierda, especialmente entre quienes dominan el sistema educativo, las instituciones culturales y los medios. Se basa en la noción de que la república fundada en 1776 es única entre las democracias —y, en general, entre todos los países del mundo—. Su devoción por la libertad individual, así como por la libertad política y económica, es la principal razón por la cual Estados Unidos se convirtió en la nación más próspera y poderosa del planeta. Sin embargo, afirmar este hecho evidente ahora se considera reaccionario y chauvinista. Ha sido atacado debido a la convicción de la izquierda de que el racismo es la característica definitoria de la cultura política estadounidense y el eje central de su desarrollo histórico.

Estas afirmaciones son falsas, no solo por los hechos históricos. A pesar del pecado original de tolerar la esclavitud y la persistencia del racismo, la historia de Estados Unidos siempre ha tendido hacia la expansión de la libertad y los derechos de todas las personas. Esto es evidente no solo porque la esclavitud fue abolida tras una sangrienta guerra civil, sino también por los avances enormes logrados en los últimos 60 años, incluyendo la elección —en dos ocasiones— de un hombre negro como presidente.

También lo demuestra la experiencia judía en Estados Unidos.

Ninguna comunidad judía en la diáspora ha gozado de tanta aceptación o ha alcanzado tal nivel de influencia. Y no fue solo por una tolerancia pasajera por parte de la mayoría no judía, como ocurrió en otros lugares durante épocas de supuesta “edad de oro” que pronto se convirtieron en pesadillas, como en España, donde la discriminación antijudía por parte de los musulmanes alternaba con el odio exterminador de los cristianos. En Estados Unidos, los judíos son iguales no solo por los derechos garantizados por la Constitución. Su estatus también es producto de la cultura política estadounidense —articulada por primera vez por el primer presidente del país, George Washington, en su carta a la Congregación Hebrea de Newport, Rhode Island—, cuando proclamó que los judíos eran plenamente iguales y que el Gobierno de Estados Unidos no da “ningún apoyo al fanatismo ni asistencia a la persecución”.

La batalla por el excepcionalismo estadounidense continúa. Pero, a diferencia de lo que esperaba la izquierda y temían los conservadores, no está perdida. Ni de cerca. Gracias a la firme determinación de la administración que obligó a Columbia a ceder, es probable que sea una batalla ganada. Y mientras eso siga siendo así, Israel y el pueblo judío no estarán solos en su lucha contra el tsunami de antisemitismo que se ha extendido por el mundo.

© JNS