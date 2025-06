Los aislacionistas renuevan la guerra de Irak para permitir que Irán se vuelva nuclear

Publicado por Jonathan S. Tobin 20 de junio, 2025

Los analistas, al igual que los generales, parecen estar siempre condenados a repetir la última guerra. Eso es lo principal que hay que recordar mientras el mundo observa el debate sobre si Estados Unidos debería unirse a Israel para garantizar que Irán no adquiera un arma nuclear. Dichas armas no tienen nada que ver con el uso civil, sino con intentar perpetrar otro Holocausto o amenazar a los aliados estadounidenses en Oriente Medio.

Para quienes se oponen a actuar contra Irán, el principal argumento es la obligación de no repetir los errores de 2003, cuando la administración de George W. Bush invadió Irak. Para muchos en la derecha política, la guerra de Irak —y en menor medida, la guerra iniciada en Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre— fueron los grandes pecados originales de la política exterior estadounidense del siglo XXI. Aunque existían argumentos razonables para la intervención en ambos conflictos —el régimen de Saddam Hussein en Irak y el gobierno talibán en Afganistán eran ambos despóticos, y apoyaban y exportaban terrorismo—, finalmente fueron socavados por el problema fundamental de mantener un compromiso a largo plazo para librar una guerra impopular en un país donde sus habitantes no querían la presencia estadounidense.

Lecciones de la guerra en Irak

Irak fue especialmente problemático porque el motivo del conflicto se basó en un colosal error de inteligencia. La mayor parte del mundo, incluida la comunidad de inteligencia estadounidense, creyó a Saddam cuando presumía de poseer armas de destrucción masiva. Esperar sentado a que las usara se consideraba un error catastrófico. Que la administración también creyera que podía ayudar a transformar Medio Oriente al llevar democracia a un mundo árabe y musulmán desesperado por ella solo fortaleció el argumento a favor de la intervención.

Aunque era fácil creer que un monstruo como el dictador iraquí pudiera estar desarrollando armas nucleares o químicas —y en el pasado lo hizo—, esos programas ya no estaban en funcionamiento.

Quienes afirman que Bush “mintió” para llevar a Estados Unidos a la guerra están equivocados. Fue un error genuino, y uno en el que la mayoría de las personas en ambos partidos principales de EEUU creyeron con facilidad. Pero fue, aún así, un error. Y cuando el éxito inicial de la invasión desembocó inevitablemente en un caos sangriento de largo plazo para sofocar una insurrección islamista alimentada por Irán, el apoyo universal a la guerra se evaporó. También resultó que los iraquíes, al igual que los afganos, no estaban preparados para abrazar la democracia jeffersoniana y no lucharían por ella, incluso si lo hubieran estado.

La convicción de que ese tipo de error no debía repetirse fue, en parte, lo que impulsó la toma del Partido Republicano por parte del presidente Donald Trump. Los republicanos del establishment, manchados por su apoyo a la guerra, fueron desplazados por Trump y sus entusiastas del MAGA.

Los pocos que aún se aferran a la idea de que la guerra de Irak fue una causa noble, aunque condenada, están equivocados. La construcción de naciones y la promoción de la democracia se convirtieron en términos tóxicos que encarnaban la arrogancia de la administración Bush. Que la destrucción de Irak fortaleciera y envalentonara inconmensurablemente al aún más peligroso régimen islamista en Irán fue una razón más para renunciar a tales locuras por el futuro previsible.

Los errores de Bush y sus asesores nos ofrecen lecciones sobre qué equivocaciones no repetir. El problema con la historia, sin embargo, es que, contrariamente al cliché, no se repite. Y una obsesión con evitar los grandes errores de la generación inmediatamente anterior suele ser el camino para cometer otros peores en el presente.

La historia no se repite

La historia está llena de ejemplos de líderes militares que se prepararon para el próximo conflicto basándose en las estrategias y tácticas que ganaron la guerra anterior. El más famoso quizá sea el de los generales franceses que construyeron la Línea Maginot, un conjunto de fortificaciones inmóviles que habrían sido útiles durante la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, solo para ver a los nazis alemanes simplemente rodearlas y derrotarlos durante la Segunda Guerra Mundial.

En política exterior, se aplica el mismo principio.

Una generación de estrategas estadounidenses temía ser tachada como la reencarnación de Neville Chamberlain apaciguando a Adolf Hitler en Múnich. Pero no todas las decisiones a las que se enfrenta una democracia son similares a la de Gran Bretaña y Francia en Múnich en 1938, cuando sacrificaron Checoslovaquia para evitar otra guerra mundial, solo para envalentonar a Hitler y asegurar que esta llegaría en peores circunstancias. Desafortunadamente, eso llevó a las administraciones de Kennedy y Johnson en los años 60 a creer que debían enfrentar la agresión comunista en el sudeste asiático, lo que llevó al desastre en Vietnam.

A su vez, la necesidad de evitar otro Vietnam generó otro tipo de errores. El presidente Jimmy Carter asumió el cargo en 1977 hablando de cómo EEUU debía superar un “miedo desmedido al comunismo”. Pero eso no fue más que una excusa para una política exterior débil que llevó a la Unión Soviética a emprender aventuras alrededor del mundo, incluida su invasión a Afganistán.

Ligado a eso estaba la creencia de Carter de que EEUU debía ser meticuloso con la moralidad de sus aliados. Eso lo llevó a abandonar al Sha de Irán en 1979 y puso en marcha los acontecimientos que llevaron a ese país a caer en manos de fanáticos islamistas, quienes han pasado los siguientes 46 años tramando y perpetrando terrorismo contra Occidente, Israel y comunidades judías en todo el mundo.

Y eso nos lleva al dilema actual de Estados Unidos con respecto a Irán.

Una amenaza creciente



Durante una generación desde que Bush cometió el error en Irak, la búsqueda del régimen islamista por un arma nuclear —para lograr su intención declarada de cometer un genocidio contra Israel e intimidar a los aliados estadounidenses en la región— ha perseguido a los responsables de la política exterior estadounidense. Liderados por los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, los demócratas buscaron apaciguar a Teherán con un acuerdo nuclear en 2015 que, lejos de detenerlos de adquirir un arma, garantizaba que la obtendrían.

Durante su primer mandato, el presidente Donald Trump rechazó acertadamente ese acuerdo. Y así comenzó, aunque con retraso, una campaña de “máxima presión” destinada a utilizar sanciones para obligar al régimen islamista a renunciar a su programa nuclear. La derrota de Trump en 2020, seguida de los renovados esfuerzos de apaciguamiento por parte de Biden, aseguró que esta iniciativa no pudiera completarse.

Mientras tanto, Irán incumplió el acuerdo de 2015 y, utilizando el alivio de sanciones y la liberación de miles de millones en fondos congelados, se acercó cada vez más a alcanzar su ambición nuclear. Para cuando Trump regresó al poder en enero de este año, sus líderes ya estaban al borde de desarrollar una bomba.

Trump respondió a este desafío ofreciendo a Irán una oportunidad para negociar una salida al estancamiento, pero no para conservar un camino hacia la bomba. Los iraníes, creyendo que podían, como lo hicieron con Obama y Biden, lograr una victoria diplomática con palabras, no captaron la indirecta. Y una vez que el Organismo Internacional de Energía Atómica certificó en mayo que estaban involucrados nuevamente en actividades nucleares ilegales secretas, y la inteligencia israelí, según se informa, llegó a la conclusión de que estaban a punto de apresurarse hacia el ensamblaje de una bomba, Occidente e Israel se encontraron ante una difícil decisión.

Para su crédito, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no dudó en actuar, y Trump —cuyo plazo de 60 días para negociaciones acababa de expirar— no intentó detenerlo.

Irán ya había lanzado una guerra de múltiples frentes contra el Estado judío cuando sus aliados terroristas en Gaza comenzaron un asalto liderado por Hamás en comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023, seguido por ataques de Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen. Pero después de la derrota de Hezbolá por parte de Israel, el colapso del régimen del aliado sirio de Irán, Bashar al-Assad, en 2024, y la destrucción de sus defensas aéreas tras el lanzamiento de misiles contra Israel la primavera pasada, el régimen estaba más vulnerable que nunca.

Si se quiere eliminar por completo la amenaza nuclear iraní, sin embargo, puede ser necesario que Estados Unidos se involucre.

Por supuesto, la Administración Trump ya forma parte de esta guerra.

A diferencia de Obama y Biden, que vetaron un ataque israelí contra Irán, Trump decidió no presionar a los israelíes para que no se defendieran. Ha continuado suministrando las armas y municiones que Jerusalén necesita para luchar contra Hamás en Gaza, así como contra Irán. Y Estados Unidos ha ayudado a defender a los israelíes del lanzamiento indiscriminado de misiles por parte de Irán contra objetivos civiles en el Estado judío.

No obstante, puede ser necesario que bombarderos estadounidenses B-2 lancen bombas de 30.000 libras para destruir la instalación de enriquecimiento de Fordow, ubicada en una montaña iraní.

Antisemitismo y antimilitarismo

Y esa posibilidad ha hecho perder el control a algunos sectores de la derecha.

Para la facción de la “derecha woke”, encabezada por el ex presentador de Fox News Tucker Carlson, cualquier acción contra Irán es un pecado imperdonable. Su postura se basa en parte en una obsesión histérica que él y otros personajes aún más extremos y antisemitas como la comentarista política de ultraderecha Candace Owens tienen sobre oponerse a Israel y apaciguar a quienes desean destruirlo.

Aunque se oponen a cualquier gesto de apoyo hacia Israel, su argumento principal es citar las lecciones de Irak. Creen que cualquier implicación en la lucha contra un régimen islamista, cuya razón de ser siempre ha implicado odio hacia Estados Unidos y que ha perpetrado terrorismo sangriento contra estadounidenses, es simplemente otra “guerra interminable” a evitar, como Irak y Afganistán. Reciclan argumentos desacreditados de la izquierda alegando que Irán no está desarrollando una bomba y, de manera incongruente, creen que el Estado judío es responsable de todo el odio antisemita que los mulás le han dirigido durante la historia sórdida de su régimen teocrático.

También han adoptado antiguos argumentos de la izquierda para apaciguar a Irán, promovidos por la administración Obama —reiterados por el New York Times el 19 de junio—, y han añadido tropos antisemitas sobre los judíos manipulando y arrastrando a Estados Unidos a una guerra innecesaria.

Pero afirmar que una campaña limitada de bombardeo contra Irán es otra guerra de Irak es una mala política y una mala lectura de la historia.

A diferencia de Bush, Trump no tiene interés en democratizar Irán ni en construir una nación allí. Tampoco contempla una invasión terrestre. Como en el esfuerzo propuesto contra Fordow, cualquier intento de un Irán débil y desesperado de atacar a estadounidenses en la región puede ser respondido con ataques aéreos y con drones, como los que Trump ordenó durante su primer mandato para derrotar a ISIS, y no con una estrategia de “botas en el terreno”.

Los costos de la inacción

¿Podría haber consecuencias no deseadas de decidir bombardear Irán?

Sí, hay muchas cosas que podrían salir mal. Pero ninguna se asemeja a los problemas que enfrentó Estados Unidos en Irak o Afganistán. Y la gravedad de todos esos escenarios debe sopesarse frente al probable costo mucho mayor de no actuar, tanto para los intereses estadounidenses como para sus aliados.

Las intenciones malignas de los aislacionistas que se oponen a actuar contra Irán quedan en evidencia por su falta de preocupación ante la amenaza de un ataque nuclear iraní contra Israel. No son tanto “Estados Unidos primero” como “Estados Unidos solo”. Eso es tanto moralmente dudoso como una visión miope en un mundo peligroso donde los islamistas ven su guerra contra Israel como el primer paso hacia otro conflicto con el “Gran Satán” de Estados Unidos.

Trump tiene razón al apoyar a Israel y calificar de “chiflados” a personajes como Carlson por no entender que evitar que Irán obtenga un arma nuclear es un imperativo de “Estados Unidos primero”. Carlson, que es más un bufón de corte para Trump que un asesor, llamó servilmente para disculparse con el presidente por su acto de lesa majestad. Trump también declaró correctamente que la única salida para Irán es una “rendición incondicional”, lo que implicaría renunciar a su programa nuclear. No conformarse con menos no implica luchar una “guerra interminable” ni “construir una nación”.

No hay necesidad de reabrir el debate sobre la guerra de Irak. Citar ese error como razón para cometer otro dejando sin castigo a un régimen peligroso como el de Irán es un ejemplo clásico de no solo aprender mal las lecciones del pasado, sino de enfrentar un desafío contemporáneo con tácticas pensadas para prevalecer en otro ya superado.

